وصول 5 مصابين فلسطينيين إلى الجانب المصري عبر معبر رفح

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 نوفمبر 2023 04:30 مساءً - أفادت بيانات حركة العبور بمعبر رفح اليوم الجمعة، بوصول 5 مصابين إلى الجانب المصري نقلتهم سيارات إسعاف مصرية بصحبة 5 مرافقين من ذويهم، وجارٍ نقلهم لتلقي العلاج بالمستشفيات المصرية بشمال سيناء وأبو خليفة بالإسماعيلية.

وبحسب وزارة الصحة المصرية يجري توقيع الكشف الطبي على كافة الحالات، وتشخيصهم تشخيصا دقيقا، ولفتت الوزارة إلى أن جميع الحالات تتلقى رعاية طبية فائقة من الطواقم الطبية المتواجدة بمعبر رفح أو داخل المستشفيات.

ويقوم أطباء الحجر الصحي في المعبر، بتوقيع الكشف الطبي رعايا الدول الأجنبية، ويتم تطعيمهم بلقاحات شلل الأطفال، والحصبة، والنكاف.

وأكدت الوزارة على استمرار العمل المكثف من قبل الطواقم الطبية بوزارة الصحة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لاستقبال المصابين، وتقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية اللازمة لهم، مشيرا إلى متابعة وزير الصحة والسكان، المستمرة لمستجدات الموقف أولا بأول، من خلال غرفة إدارة الأزمة بالوزارة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة المعدة للتعامل مع تداعيات الأحداث في قطاع غزة، والتي تتضمن جهوزية مستشفيات الإحالة، وتوافر الطواقم الطبية المدربة، بالإضافة لاستدامة توافر الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم.