أول حالة انسحاب من تصفيات كأس العالم.. الفيفا يعلن إلغاء مباراة المغرب ضد إريتريا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 نوفمبر 2023 04:30 مساءً - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا"، عن إلغاء مباراة منتخب المغرب مع ضيفه الإريتري، المقررة في 16 نوفمبر الحالي، ضمن الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ووضع الفيفا، صفة "ملغاة" أمام مباراة المغرب وإريتريا، خلال نشره جدول مباريات الجولتين الأولى والثانية من تصفيات القارة السمراء.

وكانت تقارير قد ذكرت أن منتخب "الجمال الحمراء" قرر التراجع والتخلي عن المشاركة في التصفيات، وأرجع ذلك إلى مشاكل داخلية.

وأوضح أن "إريتريا قد لا تشارك في تصفيات كأس العالم 2026، لأن زيميد تيكلي، المفوض الإريتري للرياضة والثقافة، الذي يشرف أيضا على الاتحاد الوطني لكرة القدم، لم يوافق بعد على المشاركة".

وكانت إريتريا قد انسحبت من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023، ولم يلعب المنتخب الإريتري، أي مباراة رسمية منذ خسارته أمام ناميبيا 0-2 في 10 سبتمبر 2019 خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكان مقرراً أن تلتقي إريتريا مع المغرب والكونغو في 16 و21 من الشهر الحالي، ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم أيضاً النيجر وتنزانيا وزامبيا، قبل أن يتراجع عن المشاركة.