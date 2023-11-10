عاجل - أمير قطر: مباحثاتي مع الرئيس السيسي تأتي في مرحلة حاسمة من تطور الأوضاع بقطاع غزة (فلسطين اليوم)

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أحمد جودة - القاهرة - أمير قطر: مباحثاتي مع الرئيس السيسي تأتي في مرحلة حاسمة من تطور الأوضاع بقطاع غزة (فلسطين اليوم)

أمير قطر: مباحثاتي مع الرئيس السيسي تأتي في مرحلة حاسمة من تطور الأوضاع بقطاع غزة (فلسطين اليوم).. قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، بعد لقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، في القاهرة؛ لبحث الأوضاع في قطاع غزة، إن "مباحثاتي مع أخي عبدالفتاح السيسي تأتي في مرحلة حاسمة من تطور الأوضاع في غزة بسبب عدوان إسرائيل الغاشم وانتهاكها الصارخ للقانون الدولي الإنساني الذي لا يخدم تحقيق السلام الدائم والشامل في المنطقة".

وأضاف أمير دولة قطر، في تدوينة له عبر موقع إكس (تويتر سابقا): "جميع الأطراف مطالبة بتكثيف الجهود لوقف هذه الحرب ورفع المعاناة عن أشقائنا الفلسطينيين."

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، الذي يقوم بزيارة لمصر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، بأن الرئيس عقد جلسة مباحثات مع أخيه الشيخ تميم بن حمد، شهدت الإشادة بالتطور المستمر في العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين واتفق الزعيمان على مواصلة تفعيل مختلف أطر التعاون وآليات التشاور والتنسيق على كافة المستويات بين البلدين.

كما ناقش اللقاء التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، وما يرتبط به من تحديات إقليمية تدفع بالمنطقة في اتجاهات خطيرة وغير محسوبة.

ولي العهد السعودي يوجه رسالة لـ إسرائيل: نرفض التهجير القسري (فلسطين اليوم)

كما جدد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الدعوة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وندد باستهداف المدنيين، مؤكدا رفضه لمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين.

فضيحة لرجال الأعمال اليهود.. 250 دولارا سعر المشاركة في مظاهرات إسرائيل بأمريكا (فلسطين اليوم)

ونشرت عدد من وسائل الإعلام الأمريكية، فضائح رجال الأعمال اليهوديين بشأن الأحداث في قطاع غزة، وما يفعله رجال الأعمال بالأموال مقابل المشاركة في التظاهرات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.

فضيحة لرجال الأعمال اليهود.. 250 دولارا لكل طالب أمريكي يشارك في مظاهرات داعمة لإسرائيل (فلسطين اليوم)

وعرض رجال الأعمال اليهود، حسب وسائل إعلام أمريكية، 250 دولارًا لكل طالب أمريكي يشارك في المظاهرات المؤيدة والداعمة للاحتلال الإسرائيلي في واشنطن.

نتنياهو: إسرائيل ستسيطر على غزة بعد الحرب (فلسطين اليوم)

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستسيطر على غزة بعد الحرب وليست قوات دولية، حسب ما أكدته فضائية سكاي نيوز عربية، مساء الجمعة.

وزير الخارجية الأمريكي: تطبيق هدن يومية في غزة للسماح بخروج السكان (فلسطين اليوم)

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لحماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، مُرحّبا في الوقت ذاته بموافقة الاحتلال الإسرائيلي على ضرورة تطبيق هدن يومية في القطاع للسماح بخروج السكان.

ننشر عدد شهداء الحرب على غزة في اليوم الـ35 (فلسطين اليوم)

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، الجمعة، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة إلى 11078 شهيدا في اليوم الـ35 للحرب.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور أشرف القدرة: "ارتفعت حصيلة ضحايا قصف الاحتلال في اليوم الخامس والثلاثين إلى 11078 شهيدا، من بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسنا وإصابة 27490 مواطنا بجراح مختلفة".

وأضاف القدرة: "وصلنا 2700 بلاغ عن مفقودين منهم 1500 طفل لازالوا تحت الأنقاض".

وتدك قوات الاحتلال الإسرائيلي غزة منذ أكثر من شهر، في أعقاب هجوم مباغت لحماس في 7 أكتوبر الماضي.

حماس تضرب تل أبيب من جديد.. وصفارات الإنذار تدوي (فلسطين اليوم)

انطلقت صفارات الإنذار في تل أبيب والمناطق المحيطة بها، الجمعة، في الوقت الذي قالت فيه حركة حماس إنها أطلقت صواريخ في عمق إسرائيل، فيما وصفته بأنه رد على تزايد عدد القتلى المدنيين في حرب غزة.

وقال مسعفون إن امرأتين في تل أبيب أصيبتا بشظايا وذلك بعد هدوء نسبي في إطلاق الصواريخ في وقت تشن فيه القوات الإسرائيلية هجوما بريا على غزة في الأسبوع الخامس من الحرب.

وقال جيش الاحتلال، إن نحو 9500 صاروخ وقذيفة وطائرة مسيرة أطلقت على إسرائيل من غزة وجبهات أخرى منذ 7 أكتوبر، أسقط منها ألفين بفضل الدفاعات الجوية المصممة لتجاهل المقذوفات التي تقع دون أضرار في مناطق مفتوحة، وأن نحو 12 بالمئة من صواريخ غزة، ومعظمها محلية الصنع، سقط داخل الأراضي الفلسطينية، و"مع دخول القوات على الأرض، حدث انخفاض كبير في عدد عمليات الإطلاق".