حملة مواطن بإيطاليا تضع خطة الحشد لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 نوفمبر 2023 05:28 مساءً - عقدت حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" في إيطاليا مؤتمرا لدراسة عمل الحملة في الفترة المقبلة، للوصول إلى أفضل برنامج عمل لحشد أبناء الجالية المصرية فى إيطاليا للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة ودعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي.

وقالت سناء المغازى، منسقة الحملة فى إيطاليا، إن أعضاء الحملة أظهروا استعدادا كبيرا للعمل على الأرض وحشد المواطنين المصريين فى كل الأراضى الإيطالية للمشاركة في العملية الانتخابية والتصويت للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت سناء المغازى، أن أبناء الجالية المصرية فى إيطاليا والتي هي الجالية الأكبر في أوروبا يدركون خطورة المرحلة، ويؤمنون إيمانا راسخا بأهمية إعادة انتخاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدورة جديدة ليظل يرأس القيادة السياسية والتنفيذية فى مصر، لاستكمال المسيرة الرائعة التي بدأها وحقق فيها نجاحات كبيرة وللخروج بالمنطقة مما هي فيه من تحديات وأخطار كبيرة.