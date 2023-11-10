الري: توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وناميبيا فى مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية

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أحمد جودة - القاهرة - شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة (الامكاو) في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى المنعقدة ضمن فعاليات "مؤتمر الصرف الصحى في افريقيا" في نسخته السابعة AfricaSan7 بدولة ناميبيا.

وأشار الدكتور سويلم، خلال كلمته بالجلسة، إلى أن مجلس وزراء المياه الافارقة يلعب دورا تنسيقيا هاما لتقديم التوجيه الاستراتيجي نحو تشكيل أجندة إدارة الصرف الصحي والنظافة الصحية بشكل آمن في إفريقيا، حيث ينعقد مؤتمر AfricaSan7 تحت عنوان "تعزيز النظم والشراكات من أجل تسريع العمل لتحقيق الإدارة الآمنة للصرف الصحي والنظافة العامة" بعد أسبوع واحد فقط من أسبوع القاهرة السادس للمياه الذي عقد تحت عنوان "العمل على التكيف مع المياه من أجل الاستدامة"، فنحن بحاجة إلى العمل واتخاذ إجراءات على أرض الواقع بشأن تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي.

وأوضح سويلم أن خدمات المياه والصرف الصحى تمثل أهمية بالغة بالنسبة لتطلعات التنمية في إفريقيا نظرًا لتأثيرها المباشر على كافة المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية، حيث تشير المعلومات المستمدة من التقييمات الذاتية للدول الأعضاء بشأن تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي إلى أن أكثر من ٨٠٠ مليون شخص في إفريقيا يفتقر إلى الوصول إلى خدمات الصرف الصحي المُدارة بشكل آمن، وأن ما يقرب من ٤٣٠ مليون شخص يفتقرون للوصول للمياه الصالحة للشرب.

وقال الوزير إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ سيتطلب مزيد من الاستثمارات، فهناك حاجة إلى ما لا يقل عن ٦٦ مليار دولار أمريكي سنويا فى مجال البنية التحتية لضمان حصول الجميع على المياه والصرف الصحي وهو ما يعادل خمسة أضعاف المخصص السنوي الحالي البالغ ١٣ مليار دولار سنويا.

مضيفا أن تقديرات اتحاد البنية التحتية لإفريقيا تشير إلى أن فجوة الاستثمار السنوية تتراوح بين ٤٣ إلى ٥٦ مليار دولار، علاوة على ذلك فهناك حاجة إلى مبلغ إضافي قدره ٩-١٤ مليار دولار سنويا لتحقيق موارد مائية آمنة في إفريقيا مما يدعو لزيادة قدرها ١٢ ضعفا في معدلات التقدم الحالية في مجال مياه الشرب المدارة بشكل آمن وزيادة ٢٠ ضعفا لخدمات الصرف الصحي المدارة بأمان وزيادة ٤٢ ضعفا لخدمات النظافة الأساسية.

موضحا أنه لهذا السبب يأتي اجتماعنا اليوم في الوقت المناسب للعمل على تخصيص المزيد من الموارد للصرف الصحي والنظافة والمياه.

وأكد سويلم ضرورة التعاون مع الحكومات والشركاء لرفع مستوى الصرف الصحي والنظافة في الأنظمة الوطنية والتخطيط والاستثمار في جميع أنحاء القارة، حيث تتمثل رؤية الأمكاو في خلق بيئة تمكينية تعزز الوصول إلى خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية المدارة بأمان والمستدامة في جميع أنحاء الدول الأعضاء، علاوة على أهمية الحلول المبتكرة والتقنيات الحديثة بناءً على الدروس المستفادة من جائحة كوفيد ١٩.

و في ختام الكلمة، أشار الوزير إلى أهم مشاركات الامكاو بالأحداث العالمية خلال الفترة الماضية مثل المشاركة في الإسبوع المياه العالمي في ستوكهولم حيث كانت إفريقيا ممثلة بدرجة عالية بفضل جهود السكرتارية من خلال جلسة Africa Focus والمناقشات المثمرة مع شركاء التنمية في إفريقيا، فضلًا عن اطلاق النسخة الأولى من مجلة AVOW، والمشاركة في قمة المناخ الأفريقية في كينيا، وتوقيع الامكاو التزامه بقيادة العملية الإقليمية لإفريقيا لمنتدى المياه العالمي العاشر خلال الاجتماع التشاوري الثاني لأصحاب المصلحة في اندونيسيا، حيث عقدت بالفعل الجولة الأولى من المشاورات خلال أسبوع القاهرة للمياه بحضور السادة الوزراء وممثليهم.

ووقع الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، وكارل جوستاف وزير الزراعة والمياه والأراضي الناميبي، خلف الجلسة، مذكرة تفاهم بين مصر وناميبيا فى مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية.