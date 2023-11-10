جامعة حلوان توقع اتفاقيات تاريخية وتجسد وحدتها الوطنية في دعم الأمن والشراكات الاستراتيجية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس جامعة حلوان برئاسة رئيس الجامعة الدكتور السيد قنديل وعضوية عمداء الكليات والقيادات الإدارية بالجامعة الاصطفاف خلف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتفويض سيادته في اتخاذ أي قرار لحماية أمن مصر القومي، والوقوف فى وجه المخططات الإسرائيلية بشأن أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريًا من أراضيهم، وذلك حفاظا على مقدرات الدولة المصرية واستقرارها الراسخ.

كما بدأ مجلس جامعة حلوان اجتماعه لشهر نوفمبر ٢٠٢٣ برئاسة الدكتور السيد قنديل، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين.

كما توجه مجلس جامعة حلوان بالإجماع برسالة تأييد لفخامة الرئيس السيسي، مؤكدين أن جامعة حلوان تقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية.



وحرصت جامعة حلوان على عمل الشراكات مع مؤسسات مختلفة حيث وقع رئيس جامعة حلوان بروتوكول تعاون مشترك مع نادي الصيد المصري

يهدف البروتوكول إلى تبادل الخبرات من خلال تقديم محتوى معرفي وثقافي وعلمي، وكذلك التدريب وتحفيز الشباب والطلاب على ممارسة الرياضة، إلى جانب التعاون في استخدام المنشآت الرياضية وإقامة الأكاديميات والمعارض والأنشطة المختلفة.

كما وقع معهد اللغات للقوات المسلحة بروتوكول تعاون مع جامعة حلوان لتقديم برامج تعليمية وتدريبية وأكاديمية في مجال اللغات.

ويهدف البروتوكول إلى تنظيم التعاون بين الطرفين لتنفيذ برامج أكاديمية وتدريبية في اللغات الأجنبية

وتأهيل الطرفين لغويًا وتربويًا وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة لذلك

فى ذات السياق استقبل رئيس جامعة حلوان وفدًا من جامعة غرناطة الإسبانية وذلك في إطار دعم جهود التعاون مع الشركاء الدوليين وتفعيل مشاركة الجامعة في الأنشطة الدولية، وإنشاء برامج دراسية دولية مشتركة، فى مجال الفنون وعلوم الرياضة.

كما استقبل رئيس جامعة حلوان فريق الهيئة القومية

لضمان جودة التعليم والاعتماد بكلية التربية الفنية، مؤكدا على أن الجامعة تمتلك كوادر متميزة من المراجعين الداخليين الذين يقومون بمهام المراجعة الداخلية الخاصة بتطوير الأداء الإداري ومتابعة تنفيذ المعايير الخاصة بضمان الجودة بكافة كليات الجامعة.

وفى إطار سلسلة الجولات التى يقوم بها رئيس جامعة حلوان، أجري الدكتور السيد قنديل جولة تفقدية لمقر الجامعة بالمهندسين ومعهد الملكية الفكرية وكليتى السياحة والفنادق والتربية الرياضية بنات



هذا وانطلقت فعاليات الملتقى العلمي السنوي الثالث عشر الذي تنظمه كلية الاقتصاد المنزلي، تحت شعار "دور الجامعات في دعم تنمية صعيد مصر وسيناء، وتناول مناقشة العديد من المحاور دور الجامعات في دعم الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، والصناعة والمشروعات الصغيرة، ومشروعات التحول الأخضر، إلى جانب مشروعات الرعاية الاجتماعية.

كما حصد طلاب كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان مراكز متقدمة في مسابقة أراب ستاربكس الدولية

حيث فازت الطالبة مروة علي بالمركز الأول في مجال التصميم الجرافيكي، كما فازت الطالبة أسماء عصام حمدي الطالبة بالمركز الثاني في نفس المجال،وفازت الطالبة رنا هشام الطالبة بالمركز الثاني في مجال حفظ الطعام، وقد شارك في المسابقة 10 دول عربية.

وفي جانب خدمة المجتمع التى تقوم به جامعة حلوان، نظمت كلية التمريض جامعة حلوان تنظم قافلة تمريضية للتوعية بالاكتشاف المبكر لسكر الحمل وذلك ضمن سعي جامعة حلوان المتواصل للقيام بدورها البارز في خدمة المجتمع.



ونظمت وحدة المكتبة الرقمية بجامعة حلوان نظمت ورشة العمل والدورة التدريبية بعنوان " استخدام قواعد بيانات بنك المعرفة المصرى "، ويأتي ذلك تأكيد أن جامعة حلوان تولي اهتمامًا كبيرًا بتشجيع البحث العلمي ودعم الباحثين من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا، للارتقاء بمستوى الأبحاث وزيادة مخرجاتها.



وفى جانب اهتمام جامعة حلوان بدعم مواهب الكلاب نظمت المدينة الجامعية حفلًا فنيًا للطلبة الموهوبين

بمبنى ٩ بمدن الطلبة، وهذا يؤكد حرص الجامعة على رعاية المواهب الطلابية بمختلف أنواعها.



كما نظمت إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب "ماراثون" سباق دراجات يضم مجموعة من الطلاب من مختلف كليات الجامعة، وذلك في ظل دعم جامعة حلوان للأنشطة الرياضية حتى تكون أسلوب حياة.



وفى إطار حرص جامعة حلوان لصقل المهارات، أعلن مركز اللغات عن بدء التسجيل في دورات اللغة الألمانية بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات ومعهد جوته الألماني، لطلاب الجامعات المصرية.



كما نظمت الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بجامعة حلوان، دورة تدريبية بعنوان "مدونة السلوك الوظيفي"، في إطار سلسلة من الدورات التدريبية التي تستهدف زيادة الإنتاجية وتحسين الأداء.