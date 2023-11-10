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محمد صلاح يتوج أفضل لاعب فى ليفربول بشهر أكتوبر بعد حصد اللقب فى البريميرليج

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 نوفمبر 2023 06:32 مساءً - توج النجم المصري محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب فى ليفربول، خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب فى الدوري الإنجليزي الممتاز، عن نفس الشهر. 

 

ونجح النجم المصري محمد صلاح، فى التتويج بجائزة أفضل لاعب فى ليفربول، خلال الشهر الماضي، وفقا لاختيارات الجماهير، متفوقا على دومينيك سوبوسلاي وداروين نونيز.  

 

وساهم النجم المصري مع الريدز، فى ستة أهداف في خمس مباريات، بما في ذلك هدفين في ديربي ميرسيسايد الذي فاز فيه الفريق على إيفرتون على ملعب أنفيلد.

 

وكان صلاح، قد توج بجائزة أفضل لاعب فى ليفربول، خلال شهر سبتمبر الماضي.  

 

وخاض محمد صلاح مع نادي ليفربول 11 مباراة استطاع خلالها صناعة 11 فرصة محققة في الدوري الإنجليزي بالإضافة الى 8 أهداف وصناعة 4 آخرين.

 

ويعد محمد صلاح هداف فريق ليفربول في الموسم الحالي متفوقًا على جميع اللاعبين الذين يشاركون بصفة دائمة في الخط الأمامي للريدز.

 

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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