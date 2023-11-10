متحدث حملة عبد السند يمامة: بعثة للدول العربية وأوروبا للقاء المصريين بالخارج

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 نوفمبر 2023 06:32 مساءً - أكد الدكتور ياسر الهضيبي المتحدث باسم الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة، أن الحملة بدأت بالأمس بمؤتمر صحفى عالمى حضره 150 قناة فضائية وموقع انتخابى، واليوم مؤتمر انتخابي حاشد في المنصورة، ويعقبه مؤتمرين فى الجيزة والقاهرة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "DMC"، أن الحملة الانتخابية تشكل بعثة تسافر الدول العربية التى بها كتل من المواطنين المصريين المغتربين فى الخارج مثل السعودية والكويت والإمارات، والدول الأوروبية، مشيرا إلى أن بالأمس بدأت اللافتات الدعائية بكل المحافظات.

وتشهد محافظة الدقهلية، انطلاق المؤتمر الأول للمرشح الرئاسى عن حزب الوفد الدكتور عبد السند يمامة.

يأتى ذلك تزامنا مع إعلان الهيئة العليا المصرية للانتخابات، بدء فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين علي مقعد رئيس الجمهورية، وبدأ المرشحين في انطلاق حملاتهم الدعائية.