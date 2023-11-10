الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي تستقبل وفدًا من كتلة الحوار

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 نوفمبر 2023 06:32 مساءً -

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أمس الخميس بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة وفدًا من كتلة الحوار.

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية، مرحباً بزيارتهم لمقر الحملة، وأشار فوزي إلى أن كتلة الحوار نشأت أثناء الحوار الوطني الذي مثل بداية إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي حقيقي، واشاد بموقف الكتلة الداعم والمؤثر، إذ تتميز الكتلة بأفكار وخبرات متنوعة، مشيرا إلى أن السنوات التسع الماضية شهدت تطورا غير مسبوق في البنية الأساسية للدولة، وأن المرشح الرئاسي حرص على الاهتمام بكافة الملفات منها الحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية والتي تمثلت في تكافل وكرامة وحياة كريمة، فضلا عن الاهتمام بتوفير الخدمات في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك إيمانا من القيادة السياسية بتحسين مستوى معيشة المواطنين.

من جانبه، قال باسل عادل ممثل كتلة الحوار أنهم يجتهدون لتقديم نموذج مختلف للوسط السياسي، غير مزايد أو صدامي ويقدم الحلول، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية تختلف هذه المرة عن سابقتها، إذ تأتي في ظروف صعبة ليتوحد بها الشعب المصري، حيث أن قوة الرئيس من قوة الشعب، وأن لمواقف القيادة السياسية القوية ونظرتها المستقبلية أثر كبير في الحفاظ على الأمن القومي والاستقرار، كما أن التحديات التي مرت بالبلاد أثقلت الحياة السياسية، وثمن الوفد إنجازات المرشح الرئاسي طويلة المدى على كافة المستويات؟

وفي نهاية اللقاء تم تبادل الرؤى والأفكار النقاشية بين الحضور، كما تم التقاط صورة تذكارية جماعية للحضور.



