محمد صلاح: مساعدة ليفربول أهم من الجوائز الفردية.. وأشعر بالحب من الجماهير

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 نوفمبر 2023 06:32 مساءً - عبر النجم المصري محمد صلاح، عن سعادته بفوزه بجائزة أفضل لاعب فى ليفربول، عن شهر أكتوبر الماضي، مؤكدا أن مساعدة الفريق يأتى بالنسبة له فى المقام الأول عن الفوز بالجوائز الفردية.

وقال لموقع ناديه، بعد تتويجه بالجائزة، قائلا:"من الجيد دائمًا الفوز بها، ولكن كما قلت عدة مرات من قبل، الشيء الأكثر أهمية هو مساعدة الفريق على الفوز بالمباريات، في أكتوبر فزنا ببعض المباريات، لقد كان وقتًا جيدًا بالنسبة لنا ونأمل أن نستمر على هذا المنوال".

وأضاف:"من الجيد دائمًا تسجيل الأهداف لفريق كبير مثل هذا، أقول دائمًا أن تسجيل الأهداف في البطولات الكبيرة ومساعدة الفريق على الفوز بالمباريات هو أهم شيء".

وتابع: “أشعر دائمًا بالحب من الجماهير، أنا هنا منذ سبع سنوات، وأشعر بذلك دائمًا".

وفي تعليقه على بداية الموسم، سواء بالنسبة له أو بالنسبة لليفربول، أضاف صلاح: "أنا شخص سعيد. أنا سعيد دائما. أحاول مساعدة اللاعبين الأصغر سنًا في اللعبة وخارج الملعب. أحاول فقط أن ألعب لعبتي وأن أكون قدوة للاعبين، لدينا عدد قليل من اللاعبين الشباب. لدينا لاعبون يتأقلمون بشكل جيد في الفريق. إنهم في حالة جيدة جدًا".

وختم قائلا:"علينا فقط أن نستمر، إنها فترة مكثفة حقًا وأنا متأكد من أن المدرب سيقوم بالكثير من التناوب. يجب على الجميع أن يكونوا مستعدين لتقديم أداء على أعلى مستوى."