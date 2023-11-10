نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مرصد الأزهر: تكثيف الاحتلال للقصف على مستشفيات غزة يثير مخاوف من إبادة ممنهجة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح مرصد الأزهر أن تكثيف الاحتلال استهدافه لمستشفيات غزة التي تأوي آلاف النازحين، ووقوع شهداء وإصابات منذ أمس الخميس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم بعد تلقيها تهديدا بالقصف الأيام الماضية، هو دليل على عزم الاحتلال تسريع عملية إخلاء شمال غزة؛ بهدف وضع حد لنزيف الخسائر في صفوف قواته واقتصاده المتزايد منذ السابع من أكتوبر نتيجة عدوانه على القطاع.

ويشير المرصد إلى أن هناك مؤشرات تثبت هذه النية، منها: صدور فتاوى الحاخامات الذين أعلنوا خلال اليومين الماضيين صراحة مباركتهم قصف المستشفيات وأن لا أبرياء في الحرب استنادًا على نصوص توراتية وهى نفس النصوص التي استعان بها نتنياهو في خطاباته، إضافة إلى تصريح وزير الدفاع الصـ هيـ وني بأنه: "لا قيود ولا حدود أمام جنودنا في غزة لاستخدام القوة"، وتزامن احتدام القصف مع أنباء عن هدن إنسانية في شمال القطاع.

يحذر مرصد الأزهر من ضربات أشد فتكًا تستهدف المستشفيات خلال الساعات القليلة القادمة

لهذا يحذر مرصد الأزهر من ضربات أشد فتكًا تستهدف المستشفيات خلال الساعات القليلة القادمة وليس محيطها أو العيادات الخارجية فقط، ما يعني سقوط آلاف الشهداء في ظل اكتظاظ المستشفيات بالنازحين والمرضى والأطقم الطبية.

ويناشد المرصد المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الفلسطينيين والتحرك الجاد لوقف عمليات الإبادة الممنهجة ضده منذ أكثر من شهر.