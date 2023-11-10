نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة عين شمس: مجلة إيونو IWNW تحقق إنجازًا دوليًا بإدراجها في قاعدة بيانات DOAJ للوصول الحر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية أ.د. رئيس الجامعة محمد ضياء زين العابدين، وأ.د. نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأ.د. حسام طنطاوي، عميد كلية الآثار وتحت إشراف أ.د. أحمد الشوكي، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأ.د. حسن سليم، رئيس تحرير المجلة، ود. شيماء أحمد، مدير التحرير، ومدير وحدة النشر العلمي، تم إدراج مجلة إيونو IWNW ضمن منصة الوصول الحر، دُواج DOAJ، Directory of Open Access Journals، والتى تُعد واحدة من أكبر منصات الوصول الحر في العالم والشرق الأوسط وأكثرها موثوقية، وتعتمد نظامًا للجودة أنشئ عام ٢٠٠٣ في جامعة لوند بالسويد.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات تبذلها الكلية لنشر المجلة على الصعيد الدولي ورفع تقييمها وتصنيفها حيث إن قاعدة البيانات العالمية دُواج DOAJ لها رواج كبير بين الباحثين في جميع أنحاء العالم، كما يساعد في استفادة أكبر، واستخدام محتوى المجلة من الأبحاث المنشورة، مما يعمل على زيادة عدد القراء والمؤلفين. والمجلة تستقبل الأوراق البحثية الجديدة التى لم تُنشر من قبل؛ باللغة الإنجليزية والألمانية والفرنسية.

https://iwnw.journals.ekb.eg/journal/about

في كل من: الآثار، والتاريخ والعمارة والفنون وعلم اللغات القديمة والديانة وعلم المتاحف وحفظ التراث والترميم.