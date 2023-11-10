أخبار مصرية

وكالة "صفا" الفلسطينية: استشهاد حفيدة إسماعيل هنية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 نوفمبر 2023 07:34 مساءً - ذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية صفا أن حفيدة رئيس المكتب السياسى لحركة حماس إسماعيل هنية - طالبة الطب رؤى همام إسماعيل هنية - استشهدت فى قصف إسرائيلى على قطاع غزة.


 

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة فى قطاع غزة الدكتور أشرف القدرة قد ذكر ان قوات الاحتلال ارتكبت 12 مجزرة كبيرة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 260 شهيدا.

وبين القدرة في بيان له ان حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على فلسطين ارتفع إلى 11078 شهيدا و 27490 مواطنا بجراح مختلفة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا