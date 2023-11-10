وكالة "صفا" الفلسطينية: استشهاد حفيدة إسماعيل هنية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 نوفمبر 2023 07:34 مساءً - ذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية صفا أن حفيدة رئيس المكتب السياسى لحركة حماس إسماعيل هنية - طالبة الطب رؤى همام إسماعيل هنية - استشهدت فى قصف إسرائيلى على قطاع غزة.





وكان المتحدث باسم وزارة الصحة فى قطاع غزة الدكتور أشرف القدرة قد ذكر ان قوات الاحتلال ارتكبت 12 مجزرة كبيرة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 260 شهيدا.

وبين القدرة في بيان له ان حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على فلسطين ارتفع إلى 11078 شهيدا و 27490 مواطنا بجراح مختلفة.