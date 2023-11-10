نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد مرور شهر على "طوفان الأقصى".. نقابة الصحفيين المصريين تنظّم يومًا تضامنيًا مع الأشقاء في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعت نقابة الصحفيين، الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، للمشاركة في فعّاليات اليوم التضامني تحت عنوان "شهر على الطوفان.. يوم مع فلسطين"، وذلك غدًا السبت في مقر النقابة، بدءًا من الثانية ظهرًا حتى العاشرة مساءً.

يتضمّن اليوم عددًا من الفاعليات الفنية والثقافية، منها ورشة للأطفال “ارسم مع فلسطين” مع الفنانة التشكيلية فاطمة أبو دومة، وكلمات عدد من الكتّاب والفنانين، منهم الفنان الكبير محمود حميدة، والروائية والكاتبة سلوى بكر، وقراءة لرواية الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي" تفصيل ثانوي" تلقيها كل من منى سلمان، وسها النقاش، ومنى الشايب.

ويختتم اليوم بفرقة كورال عباد الشمس الفلسطينية، وفرقة الورشة المسرحية.