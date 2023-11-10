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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر درجات الحرارة غدا السبت 11 نوفمبر 2023 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - درجات الحرارة في مصر
يسود غدا السبت وفق هيئة الأرصاد الجوية طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.
درجات الحرارة غدا السبت 11 نوفمبر 2023
|المدن/ المحافظات
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة
|28
|20
|العاصمة الإدارية
|29
|19
|6 أكتوبر
|29
|19
|بنها
|28
|20
|دمنهور
|27
|19
|وادي النطرون
|27
|19
|كفر الشيخ
|28
|19
|المنصورة
|27
|19
|الزقازيق
|28
|20
|شبين الكوم
|29
|20
|طنطا
|28
|19
|دمياط
|27
|21
|بورسعيد
|27
|21
|الإسماعيلية
|29
|18
|السويس
|29
|19
|العريش
|28
|17
|رفح
|27
|17
|رأس سدر
|31
|21
|نخل
|29
|17
|كاترين
|26
|13
|الطور
|29
|19
|طابا
|31
|20
|شرم الشيخ
|33
|24
|الإسكندرية
|28
|19
|العلمين
|27
|18
|مطروح
|25
|17
|السلوم
|25
|17
|سيوة
|26
|16
|رأس غارب
|33
|23
|الغردقة
|33
|22
|سفاجا
|33
|22
|مرسى علم
|33
|23
|شلاتين
|31
|25
|حلايب
|29
|24
|أبو رماد
|30
|23
|رأس حدربة
|29
|23
|الفيوم
|31
|18
|بني سويف
|31
|18
|المنيا
|31
|17
|أسيوط
|32
|17
|سوهاج
|34
|18
|قنا
|36
|21
|الأقصر
|36
|21
|أسوان
|37
|23
|الوادي الجديد
|36
|19
|أبو سمبل
|36
|24