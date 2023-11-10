أحمد جودة - القاهرة - درجات الحرارة في مصر

يسود غدا السبت وفق هيئة الأرصاد الجوية طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

درجات الحرارة غدا السبت 11 نوفمبر 2023