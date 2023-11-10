حماة الوطن: قرار حملة السيسي تقليل النفقات لدعم غزة سيكتب فى التاريخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 نوفمبر 2023 08:32 مساءً - تحدث الدكتور عمرو سليمان المتحدث الرسمى باسم حزب حماة الوطن، عن دعوة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى بتوجيه الدعم المخصص للحملة الانتخابية لصالح فلسطين، قائلا:" هذا من جزيل الكرم وحالة من الإنسانية ليست بجديدة على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والدولة المصرية بذلك تضرب أروع الأمثال فى احتواء أشقائنا الفلسطينيين والتعامل مع أزمة قطاع غزة بشكل يكتب فى التاريخ يوما ما إن شاء الله".

وأضاف عمرو سليمان، خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، نحن نقدم جزيل الشكر والتقدير لما قدمه المرشح عبدالفتاح السيسى، وكنا من أوائل الداعمين للقضية الفلسطينية منذ البداية، لافتا إلى أن كل قيادات وكوادر الحزب فى كل المحافظات متكاتفين لتقديم المساعدات لغزة.

وأشار عمرو سليمان إلى أن الحزب قدم قافلة مساعدات فى بداية الأزمة بالتعاون من التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وحتى الآن يتم جمع تبرعات من جميع المحافظات، فالأمر لم يقف عند حد أو مجرد التعامل الحالى مع الأزمة لكنه مستمر.

وأكد عمرو سليمان، أن الأحزاب تعمل على استمرار مسيرة التنمية والبناء، وما قامت به الدولة، واستمرار ما بدأناه من مشروعات التنمية فى كل المحافظات، فالوضع الاقتصادى واستمرارية التنمية أولويتان هامتان لدينا فى هذا الوقت.