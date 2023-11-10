أحمد جودة - القاهرة - حالة الطقس في مصر

تكون حالة الطقس غدا السبت 11 نوفمبر 2023 وفق هيئة الأرصاد الجوية مائلة للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا السبت 11 نوفمبر 2023

حالة الطقس

تنتشر شبورة مائية من الساعة 4 حتى 8 صباحًا تقريبا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأحوال الجوية غدا السبت 11 نوفمبر 2023

توجد فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 30 إلى 40 % تقريبا، على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد، تمتد مساءً إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تكون خفيفة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب الوجه البحري وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

حالة البحر الأحمر تكون حالته خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج من 1 إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة البحر المتوسط تكون حالته خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج من 1 إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح شمالية شرقية.