نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل وزارة الرياضة بالجيزة يتابع عملية فرز صناديق الانتخابات بعمومية "6 أكتوبر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت عملية التصويت، وبدأت عملية فرز الأصوات فى عدد 67 لجنة فرعية بالجمعية العمومية العادية لنادي 6 أكتوبر الرياضي والمتضمنة بند إنتخاب مجلس إدارة جديد عن الدورة 2027/2023.

يذكر أن عملية التصويت بدأت صباح اليوم منذ التاسعه صباحا وانتهت فى السابعة مساءً، وتقدم 43 مرشحًا على 12 مقعد كالتالى:

6 مرشحين لمنصب رئيس مجلس الإدارة، ويتنافس على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة 4 مرشحين، وعلى منصب أمين الصندوق 4 مرشحين، على منصب عضو مجلس فوق السن 22 مرشحًا، وتقدم لمنصب عضو مجلس الإدارة من الشباب 7 مرشحين.

وقد أعلنت الهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار محمد محمد عبد الجليل عن إكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية ودعت أعضاء الجمعية إلى حضور الإجتماع لمناقشة الحساب الختامى وباقى بنود جدول الأعمال.

تجدر الإشارة إلى أن إجراءات انعقاد الجمعية العمومية وعملية الفرز تتم بمتابعة من الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتحت إشراف ومتابعة اللجنة العليا من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة برئاسة الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة،وعضوية إيهاب فاوى وكيل المديرية لشؤون الرياضة، هالة عبد القادر مدير إدارة الهيئات وفاطمة يسرى مدير إدارة 6 أكتوبر والشيخ زايد.

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