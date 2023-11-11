عاجل - شيخ الأزهر يوجه رسالة مهمة لـ القادة العرب بشأن الحرب على غزة (فلسطين اليوم)

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أحمد جودة - القاهرة - شيخ الأزهر يوجه رسالة مهمة لـ الزعماء العرب بشأن الحرب على غزة (فلسطين اليوم)

شيخ الأزهر يوجه رسالة مهمة لـ الزعماء العرب بشأن الحرب على غزة (فلسطين اليوم).. وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رسالة إلي الزعماء العرب بالقمة العربية غدًا، جاء فيها: إلى قادتنا وزعمائنا العرب المجتمعين في القمة العربية غدًا بمشيئة الله تعالى: ندعو الله سبحانه أن يوفق مساعيكم في وقف العدوان والإبادة التي يتعرَّض لها إخوتنا في فلسطين العزيزة، وإيصال المساعدات الإنسانية، والوصول إلى حلٍّ عاجل لوقف شلالات الدماء البريئة، التي يعلم الله والناس جميعًا في الشرق والغرب أنها بريئة، ووضع حد لهذه القسوة التي لا تحتملها طاقة بشر.

وتابع: نحن شعوبكم نشُدُّ على أيديكم، ونقف خلفكم، وكلنا أمل وثقة في أن تسخروا كل ما آتاكم الله به من قوة وعدة وعتاد ومن حكمة وخبرة وسياسة لوقف هذا البغي الصهيوني على أهلنا في فلسطين، وتذكَّروا أن وقف العدوان عن إخوتنا في فلسطين هو واجبنا الديني والشرعي، ومسئوليتنا جميعًا أمام الله عز وجل حكامًا كنا أو محكومين، {ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين}.

مستشفيات غزة في مرمى القصف الإسرائيلي العنيف (فلسطين اليوم)

ويشهد قطاع غزة، مساء الجمعة، قصف إسرائيلي عنيف وشرس على مستشفيات غزة ومحيطها بشكل مكثف، ومطالب عاجلة من الخارجية الفلسطينية بتدخل دولي فوري لحماية المرافق الطبية.

مصادر إسرائيلية تكشف عن آخر التطورات بشأن إطلاق المحتجزين لدى حماس (فلسطين اليوم)

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن مفاوضات متقدمة تجري بين مدير وكالة الاستخبارات الأميركية ورئيس الموساد الإسرائيلي ومسؤولين قطريين، بشأن إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس.

ووفقا لهذه المصادر، لم يتم الاتفاق بعد على كل التفاصيل، لكنها أشارت إلى "تقدم ملحوظ بالمفاوضات"، نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيل مهتمة بإبرام صفقة موسعة و"مستعدة لتقديم التنازلات اللازمة"، مؤكدة استمرار الاتصالات لإتمام هذه الصفقة.

مجمع الشفاء الطبي ينهار.. ماذا يحدث الآن في غزة؟ (فلسطين اليوم)

وجددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، القصف العنيف والشرس، لبوابة مجمع الشفاء الطبي، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

ننشر عدد الشهداء والجرحى إثر القصف العنيف بمخيمي جباليا والبريج (فلسطين اليوم)

وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية، مساء الجمعة، عدد شهداء جرحى القصف الإسرائيلي العنيف والشرس الذي استهدف منزلين بمخيمي جباليا والبريج، مؤكدة أن استشهد وأصيب إثر القصف العنيف 7 فلسطينيين.

غزة تنهار.. قصف عنيف يضرب عدد من المنازل (فلسطين اليوم)

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، غارات عنيفة وشرسة على عدد من المنازل في حي النصر والصبرة بمدينة غزة، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

شهداء وجرحى إثر غارات إسرائيلية على منزلين بمخيمي جباليا والبريج (فلسطين اليوم)

وسقط عدد من الشهداء والجرحى، مساء الجمعة، إثر غارات إسرائيلية على منزلين في مخيمي جباليا والبريج، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

قصف إسرائيلي لبوابة مجمع الشفاء الطبي في غزة (فلسطين اليوم)

كما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قصف مدفعي عنيف مساء الجمعة، لبوابة مجمع الشفاء الطبي، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

دون كهرباء.. إجراء عملية جراحية داخل مستشفى القدس في غزة (فلسطين اليوم)

وأجرى أطباء مستشفى القدس في قطاع غزة، مساء الخميس، عملية جراحية داخل المستشفى على "كشافات الهواتف المحمولة"، وذلك بعد إعلان إدارة المستشفى انقطاع الكهرباء بشكل كامل عن المستشفى، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

قصف مدفعي إسرائيلي مكثف ومتواصل وسط قطاع غزة (فلسطين اليوم)

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، قصف مدفعي إسرائيلي مكثف ومتواصل على شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

قصف صهيوني محيط مستشفى الشفاء بقنابل الفسفور "المحرم دوليا" (فلسطين اليوم)

كما أطلقت قوات الاحتلال، مساء الجمعة، قذائف عنيفة بقنابل الفسفور في محيط مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

استشهاد حفيدة إسماعيل هنية في قصف إسرائيلي على غزة (فلسطين اليوم)

وذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية صفا أن حفيدة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية - طالبة الطب رؤى همام إسماعيل هنية - استشهدت في قصف إسرائيلي على قطاع غزة.

رؤى همام إسماعيل هنية

دبابات الاحتلال تقترب من مجمع الشفاء الطبي وسماع دوي انفجارات وإطلاق نار كثيف (فلسطين اليوم)

وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية، نقلًا عن صحفيين من مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، اقتراب دبابات الاحتلال الإسرائيلي وسماع أصوات انفجارات وإطلاق نار كثيف.

المئات يغلقون مداخل شركة أمريكية توفر قطع غيار الطائرات الحربية الإسرائيلية المستخدمة في إبادة غزة (فلسطين اليوم)

كما أغلق المئات من النقابيين مداخل شركة بي أيه إي سيستمز في مدينة روتشستر بولاية نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، التي توفر قطع غيار الطائرات الحربية الإسرائيلية والتي تستخدم حاليا في حرب الإبادة في غزة.

الاحتلال يطلق الرصاص على غرفة العناية المكثفة في مستشفى القدس بقطاع غزة (فلسطين اليوم)

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، إطلاق نار على غرفة العناية المكثفة في مستشفى القدس بقطاع غزة، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

"الإسكوا": عدد الأطفال الشهداء في غزة فاق نظيره بجميع نزاعات العالم منذ 2020 (فلسطين اليوم)

قالت الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" رولا دشتي، إن عدد الأطفال الذين استشهدوا في قطاع غزة خلال شهر، فاق العدد الإجمالي للأطفال الذين قتلوا في الصراعات المسلحة في 22 بلدا منذ 2020.

وأوضحت دشتي، في مقطع فيديو نشرته، مساء الجمعة، عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، أنه خلال إطلاق دراسة تقييمية سريعة صدرت عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و"الإسكوا"، تحت عنوان "حرب غزة: الآثار الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة على دولة فلسطين"، تبين أن "عدد الأطفال الذين قتلوا في غزة والمقدر بـ4300 طفل، فاق العدد الإجمالي للأطفال الذين لقوا مصرعهم في الصراعات المسلحة في 22 بلدا في أي عام منذ 2020".

وشددت على "ضرورة وقف إطلاق النار وضمان التدفق المستدام للمساعدات الإنسانية بهدف التخفيف من المعاناة بشكل فوري وملموس"، لافتة إلى أن "عدم معالجة الأسباب الجذرية للصراع طويل الأمد، وتحديدا الاحتلال المستمر، يجعل جهود التعافي غير كافية وقصيرة الأمد".

كما أكدت أن "مستوى الدمار في غزة لا يمكن تصوره وغير مسبوق"، مضيفة: "حتى الثالث من نوفمبر، تشير التقديرات إلى أن 35 ألف وحدة سكنية قد دمرت بالكامل، وتضررت نحو 220 ألف وحدة، جزئيا".

كارثة.. انقطاع الكهرباء عن مستشفى الإندونيسي بشكل كامل (فلسطين اليوم)

كما انقطع التيار الكهربي، مساء الجمعة، عن مستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة بشكل كامل، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

كارثة تضرب مجمع الشفاء الطبي في غزة.. والسبب انتهاء الوقود (فلسطين اليوم)

وأكد مدير مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، محمد أبو سليمة، انتهاء مخزون المستشفى من الوقود غدًا، حسب ما أعلنته وسائل إعلام فلسطينية.

مستشار نتنياهو: إسرائيل لا ترغب في إعادة احتلال غزة مجددا (فلسطين اليوم)

وقال كبير مستشاري رئيس وزراء الاحتلال مارك ريغيف، إن إسرائيل لا ترغب في إعادة احتلال غزة مجددا، ولكنه قدم تصورا لما سيكون عليه مستقبل القطاع بعد الحرب.

الأمم المتحدة تتهم إسرائيل باستخدام أسلحة متفجرة في غزة وتطالب بفتح تحقيق (فلسطين اليوم)

كما اتهم مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، الاحتلال الإسرائيلي باستخدام أسلحة متفجرة شديدة التأثير على المناطق المكتظة بالسكان في غزة. ودعا تورك إلى ضرورة فتح تحقيق في الهجمات الإسرائيلية المكثفة على القطاع.

الاحتلال يحاصر عددا من العائلات بمنطقة العباس غرب غزة (فلسطين اليوم)

وحاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، عددًا من العائلات في محيط منطقة العباس غرب مدينة غزة، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

"تعب قسما بالله تعب".. رسالة طفل نازح من غزة تحت نيران دبابات الاحتلال (فلسطين اليوم)

تهجير قسري وتعسفي ضد المواطنين الفلسطينيين خاصة المقيميين وسط غزة وشمالي القطاع للنزوح إلى جنوبها، وأثناء نزوح المئات من المواطنين خاصة في شارع صلاح الدين، الذي استهدفه جيش الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص الحي والقصف الصاروخي والمدفعي وسقط عدد من الشهداء والجرحى، إلا أن المواطنين يواجهون معاناة كبيرة أثناء النزوح إلى جنوبي القطاع.

وقال أحد الأطفال عمره لا يتعدى 10 سنوات أثناء سيرة على الأقدام مع عائلته وشقيقه الذي لا يزيد عمره على 3 سنوات: "تعب قسما بالله تعب".. هكذا علق الطفل النازح من غزة مشيا على الأقدام تحت نيران دبابات الاحتلال الاسرائيلي.

"دوت الخليج" تنشر عدد الشهداء من الأطفال منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة (فلسطين اليوم)

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عدد الشهداء من الأطفال خلال الحرب على قطاع غزة منذ بدايتها حتى هذه اللحظة، والتي وصلت إلى استشهاد 4506 أطفال، إثر حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، ويصل إجمالي عدد الشهداء من الرجال والنساء والأطفال إلى 11078 شهيدًا.

قناصة الاحتلال تسقط شهيدا و20 جريحا باتجاه مستشفى القدس في غزة (فلسطين اليوم)

كما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، سقوط شهيد و20 جريحا بنيران قناصة الاحتلال الإسرائيلي باتجاه مستشفى القدس في غزة، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

مصادر طبيبة: قصف صاروخي ومدفعي يسفر عن سقوط 50 شهيدا داخل مدرسة البراق (فلسطين اليوم)

وأفادت مصادر طبية بوزارة الصحة في غزة، بانتشال نحو 50 شهيدا من داخل مدرسة البراق في غزة بعد قصف صاروخي ومدفعي عليها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

جرائم الاحتلال مستمرة.. استهداف المواطنين أثناء نزوحهم من وسط غزة لجنوبي القطاع (فلسطين اليوم)

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، المواطنين الفلسطينيين وهم يسيرون في شارع صلاح الدين أثناء نزوحهم من مدينة غزة وشمالي القطاع إلى جنوبي قطاع غزة.

أمير قطر: مباحثاتي مع الرئيس السيسي تأتي في مرحلة حاسمة من تطور الأوضاع بقطاع غزة (فلسطين اليوم)

وقال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، بعد لقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، في القاهرة؛ لبحث الأوضاع في قطاع غزة، إن "مباحثاتي مع أخي عبدالفتاح السيسي تأتي في مرحلة حاسمة من تطور الأوضاع في غزة بسبب عدوان إسرائيل الغاشم وانتهاكها الصارخ للقانون الدولي الإنساني الذي لا يخدم تحقيق السلام الدائم والشامل في المنطقة".

وأضاف أمير دولة قطر، في تدوينة له عبر موقع إكس (تويتر سابقا): "جميع الأطراف مطالبة بتكثيف الجهود لوقف هذه الحرب ورفع المعاناة عن أشقائنا الفلسطينيين."

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، الذي يقوم بزيارة لمصر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، بأن الرئيس عقد جلسة مباحثات مع أخيه الشيخ تميم بن حمد، شهدت الإشادة بالتطور المستمر في العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين واتفق الزعيمان على مواصلة تفعيل مختلف أطر التعاون وآليات التشاور والتنسيق على كافة المستويات بين البلدين.

كما ناقش اللقاء التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، وما يرتبط به من تحديات إقليمية تدفع بالمنطقة في اتجاهات خطيرة وغير محسوبة.

ولي العهد السعودي يوجه رسالة لـ إسرائيل: نرفض التهجير القسري (فلسطين اليوم)

كما جدد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الدعوة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وندد باستهداف المدنيين، مؤكدا رفضه لمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين.

فضيحة لرجال الأعمال اليهود.. 250 دولارا سعر المشاركة في مظاهرات إسرائيل بأمريكا (فلسطين اليوم)

ونشرت عدد من وسائل الإعلام الأمريكية، فضائح رجال الأعمال اليهوديين بشأن الأحداث في قطاع غزة، وما يفعله رجال الأعمال بالأموال مقابل المشاركة في التظاهرات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.

فضيحة لرجال الأعمال اليهود.. 250 دولارا لكل طالب أمريكي يشارك في مظاهرات داعمة لإسرائيل (فلسطين اليوم)

وعرض رجال الأعمال اليهود، حسب وسائل إعلام أمريكية، 250 دولارًا لكل طالب أمريكي يشارك في المظاهرات المؤيدة والداعمة للاحتلال الإسرائيلي في واشنطن.

نتنياهو: إسرائيل ستسيطر على غزة بعد الحرب (فلسطين اليوم)

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستسيطر على غزة بعد الحرب وليست قوات دولية، حسب ما أكدته فضائية سكاي نيوز عربية، مساء الجمعة.

وزير الخارجية الأمريكي: تطبيق هدن يومية في غزة للسماح بخروج السكان (فلسطين اليوم)

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لحماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، مُرحّبا في الوقت ذاته بموافقة الاحتلال الإسرائيلي على ضرورة تطبيق هدن يومية في القطاع للسماح بخروج السكان.

ننشر عدد شهداء الحرب على غزة في اليوم الـ35 (فلسطين اليوم)

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، الجمعة، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة إلى 11078 شهيدا في اليوم الـ35 للحرب.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور أشرف القدرة: "ارتفعت حصيلة ضحايا قصف الاحتلال في اليوم الخامس والثلاثين إلى 11078 شهيدا، من بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسنا وإصابة 27490 مواطنا بجراح مختلفة".

وأضاف القدرة: "وصلنا 2700 بلاغ عن مفقودين منهم 1500 طفل لازالوا تحت الأنقاض".

وتدك قوات الاحتلال الإسرائيلي غزة منذ أكثر من شهر، في أعقاب هجوم مباغت لحماس في 7 أكتوبر الماضي.

حماس تضرب تل أبيب من جديد.. وصفارات الإنذار تدوي (فلسطين اليوم)

انطلقت صفارات الإنذار في تل أبيب والمناطق المحيطة بها، الجمعة، في الوقت الذي قالت فيه حركة حماس إنها أطلقت صواريخ في عمق إسرائيل، فيما وصفته بأنه رد على تزايد عدد القتلى المدنيين في حرب غزة.

وقال مسعفون إن امرأتين في تل أبيب أصيبتا بشظايا وذلك بعد هدوء نسبي في إطلاق الصواريخ في وقت تشن فيه القوات الإسرائيلية هجوما بريا على غزة في الأسبوع الخامس من الحرب.

وقال جيش الاحتلال، إن نحو 9500 صاروخ وقذيفة وطائرة مسيرة أطلقت على إسرائيل من غزة وجبهات أخرى منذ 7 أكتوبر، أسقط منها ألفين بفضل الدفاعات الجوية المصممة لتجاهل المقذوفات التي تقع دون أضرار في مناطق مفتوحة، وأن نحو 12 بالمئة من صواريخ غزة، ومعظمها محلية الصنع، سقط داخل الأراضي الفلسطينية، و"مع دخول القوات على الأرض، حدث انخفاض كبير في عدد عمليات الإطلاق".