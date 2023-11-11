الرئيس الإيراني يصل إلى السعودية للمشاركة في القمة العربية الإسلامية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 نوفمبر 2023 12:36 مساءً - وصل منذ قليل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، العاصمة السعودية الرياض، وذلك للمشاركة في أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، لبحث وقف العدوان على شعب فلسطين في قطاع غزة والضفة الغربية.

كما يشارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وعددا من قادة الدول في القمة، وقد وصل "أبو مازن"، مساء الجمعة إلى العاصمة السعودية الرياض، للمشاركة في أعمال القمة.

وهذه القمة تقرر عقدها بشكلٍ استثنائي في الرياض، عوضًا عن "القمة العربية غير العادية" و"القمة الإسلامية الاستثنائية" اللتان كانتا من المُقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه، استجابة للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة.

كما وصل العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، يرافقه الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الأراضي الأردنية، للمشاركة في أعمال القمة.