نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالإنفوجراف والفيديو.. التضامن الاجتماعي في أسبوع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قامت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة بعدد من الأنشطة والأحداث خلال الفترة من 3 نوفمبر إلى 9 نوفمبر 2023.

وتستعرض "دوت الخليج" تلك الأنشطة خلال التقرير التالي:-



الجمعة 3 نوفمبر:

أستكمل المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" تدريباته المتخصصة ببورسعيد وكفر الشيخ بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.. وينفذ ٦ معسكرات تدريبية للمقبلين علي الزواج ضمن مبادرة مودة الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

كما أستقبل المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية فرقة الأمن الجنائي رقم (٥٠) للضباط المصريين والضباط الوافدين من الدول العربية الشقيقة للتعريف بالدور الحيوي للمركز والأنشطة العلمية والبحثية في المجال الجنائي والاجتماعي

أما برنامج وعي للتنمية المجتمعية فنفذ بالتعاون مع المنتدى الاستراتيجي لقاءً بجامعة مدينة السادات حول أضرار الزواج المبكر من المنظور الاجتماعي بحضور رئيسة جامعة مدينة السادات والفنانة القديرة سميرة عبد العزيز وممثلي وزارة التضامن الاجتماعي

السبت 4 نوفمبر:

هذا وزارت وزيرة التضامن الاجتماعي محافظة الوادي الجديد.. وتتفقد مركز التأهيل الاجتماعي بالفرافرة وتفتتح مركز تنمية الأسرة والطفل ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد

كما تفقدت معرض الأسر المنتجة بقرية عثمان بن عفان بالفرافرة.. وتسلم عددًا من مشروعات التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية وتؤكد أن مشروعات الوزارة بالمحافظة تخطت تكلفتها ٣٠٠ مليون جنيه

وأفتتحت وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح مشروع قرى آمنة غذائيًا بمركز الفرافرة بالوادي الجديد بالشراكة مع بنك الطعام لتحقيق الأمان الغذائي الشامل للسكان

وتفقدت بيوت الطلبة ومركز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بالداخلة وتدشن المرحلة الثانية لمزرعة نخيل الجمعية الشرعية على طريق العوينات

وبالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة دليل الخير للتنمية نظم ملتقى طريق الأمل لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتوزيع 37 كرسي متحرك على ذوي الإعاقة الحركية بحضور منال حنفي رئيس الإدارة المركزية للاشخاص ذوي الإعاقة والنائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب والفنانة هبة مجدي وعدد من أعضاء مجلس النواب وممثلي المجتمع المدني

واستعدادا للانتخابات الرئاسية وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات.. وزارة التضامن الاجتماعي تستمر في دورات التدريب للرائدات الاجتماعيات على نشر الوعي بأهمية مباشرة الحقوق السياسية

الأحد 5 نوفمبر:

وشهدت القباج بتشريف دولة رئيس مجلس الوزراء الدورة الخامسة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي لإفريقيا والشرق الأوسط TransMEA

كما أستقبلت وزيرة التضامن الاجتماعي سيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي لمناقشة التعاون بشأن المساعدات الإغاثية والإنسانية الموجهة لقطاع غزة من خلال الهلال الأحمر المصري وآليات النقل والتخزين

وألتقت حمادة العادلي رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحرف لبحث مشكلات قطاع الحرف وسبل تذليل العقبات وتطوير الورش الإنتاجية في المراكز والقرى الأم لتحفيز فرص العمل والمساهمة في التسويق

أما صندوق مكافحة الإدمان أطلق معسكرا لإعداد قيادات للمتطوعين المشاركين في تنفيذ البرامج التوعوية عن أضرار المخدرات بمشاركة 40 قيادة تطوعية.. ومدير صندوق مكافحة الإدمان يلقي محاضرة حول مهارات القيادة الفعالة

وأفتتح محمد عمر القماري المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعى ورئيس اللجنة العليا للأسر البديلة أعمال البرنامج التدريبي لمسئولي الأسر البديلة بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية في إطار تطوير منظومة الكفالة

الإثنين 6 نوفمبر:

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي بدء تدشين المرحلة الثانية لأكبر برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطي المواد المخدرة من محافظة المنيا.. وتعلن تنفيذ برنامج الوقاية من المخدرات في 8000 مدرسة على مستوى الجمهورية خلال العام الدراسي 2023/2024 بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

وشهدت توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ABC مصر للعمل على تحسين الخدمات والمساعدات المقدمة إلى الفئات الأولى بالرعاية

وأستعرض الهلال الأحمر المصري حجم المساعدات الإنسانية المقدمة لغزة من جمهورية مصر العربية وبعض دول العالم والتي بلغت 9000 طن تقريبًا شكلت المساعدات الغذائية نحو 50% والمساعدات الطبية نحو 25% والمساعدات الإغاثية 25% من إجمالي المساعدات

ووقع بروتوكول تعاون بين المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والهيئة العامة لقصور الثقافة.. لتعزيز مجالات التعاون بين الجهتين للارتقاء بالوعي الثقافي لفئات المجتمع

وجاء برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي بالتعاون مع مؤسسة مكين بمحافظة الشرقية بتسلّيم 156 مشروع تمكين اقتصادي للأسر الأولى بالرعاية

الثلاثاء 7 نوفمبر:

وزارت وزيرة التضامن الاجتماعي محافظة الدقهلية وتضع ومحافظ الدقهلية حجر أساس مركزي "بالوعي مصر بتتغير للأفضل" والتمكين الاقتصادي لصيادي بحيرة المنزلة

واستمعت القباج ومختار يستمعان لصيادى بحيرة المنزلة بمركز المطرية في لقاء موسع.. ووزيرة التضامن الاجتماعي تعلن حصر الصيادين على مستوى مراكز المطرية والمنزلة والجمالية لبحث سداد المتأخرات لدي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال الفترة من 2019-2023

وتفقدا قافلة "بالوعي مصر بتتغير للأفضل" المتكاملة والقافلة الطبية.. ويسلمان أجهزة تعويضية لذوي الإعاقة.. ويفتتحان المعرض الخيري للسلع الغذائية

هذا وأعلنت القباج إضافة 6 آلاف أسرة جديدة من محافظة الدقهلية لبرنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة" وإدخال فئة الصيادين إلى البرنامج خلال أشهر الزريعة وضم أصحاب المراكب الشرعية والقوارب غير الآلية الأقل من 5 أمتار إلى منظومة العمالة غير المنتظمة

وافتتحت بشربين أول مركز تأهيل متكامل بالدقهلية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ويدشنان مبادرة " أتوبيس يلا كفالة" من جامعة المنصورة

كما دشنت وزيرة التضامن الاجتماعي مبادرة " اتوبيس يلا كفالة" وتطلق الماراثون الرياضي من جامعة المنصورة بحضور محافظ الدقهلية ورئيس جامعة المنصورة

الأربعاء 8 نوفمبر:

وبحثا القباج والمشاط مع ممثلي منظمات الأمم المتحدة في مصر تنسيق الجهود والاستجابة اللازمة لتوفير المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة لأهالي قطاع غزة بالأراضي الفلسطينية

وترأست اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي.. وتوافق على الاعتماد النهائي للقوائم المالية والإيضاحات المتممة لها والحساب الختامي للبنك

وقامت الوزارة بعدد من الندوات التوعوية والأنشطة التفاعلية لمبادرة بالتضامن نبني الوطن بوحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات وتوزيع العصا البيضاء على ذوي الإعاقات البصرية بجامعة القاهرة

وأفتتح محمد عمر القماري المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي فعاليات ورشة عمل تطوير البدائل شبه الأسرية للرعاية البديلة للأطفال والشباب والتي نظمتها الوزارة بالتعاون مع اليونيسيف بمشاركة منظمات المجتمع الأهلي

أما عن حملة هنوصلك لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة استكملت فعالياتها بمحافظات الجمهورية بمشاركة 155 مكتب تأهيل متنقل واستهداف 274 قرية على مستوى 22 محافظة

الخميس 9 نوفمبر

وشهدت الوزيرة بتشريف دولة رئيس مجلس الوزراء فعاليات المؤتمر الثاني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية المقام تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية

كما ترأست اجتماع مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج.. وتعلن فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1445ه- 2024م اعتبارا من الثلاثاء 14نوفمبر وحتى 30 نوفمبر الجاري

وأستقبلت وزارة التضامن الاجتماعي وفد اللجنة الوطنية الأردنية لشئون المراة في زيارتها لمصر بالتعاون مع البنك الدولى ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة.. والوفد يضطلع على برامج الوزارة لتمكين المراة اقتصاديا والتحول من الإعانة المالية إلى الاستقلال

كما استقبلت وفد منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء وممثلي وزارة الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات وشركة لينك ديف وسمارت وتتابع الموقف التنفيذي لمنظومة الشكاوى بالوزارة

بالأضافة إلي القس أندريه زكي رئيس الهيئة الإنيجلية والوفد المرافق له واللقاء يستعرض أوجه التعاون بين الجانبين في مشروعات التمكين الاقتصادي وبرنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة واحترام التنوع بمحافظة المنيا

وأستكملت حملة رحلة الألف كم انطلاقها بمحافظات الصعيد وتصل لمحافظة قنا بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم باستهداف التوعية والتدريب والتمكين

وبرعاية وزيرة التضامن الاجتماعي.. قامت مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة بتكريم أبناء دور الرعاية المتفوقين بحضور محافظ القاهرة في إطار مبادرة "فرحة أبنائنا بالتفوق"

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