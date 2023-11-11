رئيس الوطنية للصحافة:حرصنا على فتح ملف أصول المؤسسات القومية ولدينا قواعد بيانات...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 نوفمبر 2023 01:33 مساءً - قال المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إنه منذ أن تولى رئاسة الهيئة عام 2020 ، كان حريصا على فتح جميع الملفات وأول هذه الملفات ، أصول المؤسسات القومية وكيفية استثمارها ، مشيرا الى أنه تم تشكيل لجنة الاستثمار والأصول، وإعداد قواعد بيانات لجميع الأصول الموجودة .

وأضاف عبد الصادق الشوربجي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، على قناة "on"، أن صناعة الصحافة بوجه عام مكلفة جدًا، أن هناك أصولا لم يتم استغلالها منذ 1970، وتم التواصل مع الحكومة لإعادة الأصول والأراضي المسحوبة للمؤسسات الصحفية..مشددا على الهيئة تولي إدارة المؤسسات القومية والعمل على تطويرها وإدارة أصولها .

وكشف المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن أن مؤسسة الأهرام تمتلك 75 ألف متر في التجمع الخامس ـ وتم البدء عليها واستثمارها، ووضع حجر الأساس لأول نادي اجتماعي رياضي لمؤسسة صحفية في الشرق الأوسط والعالم، وهذا المشروع سيحقق 2 مليار جنيه للأهرام على مدار 10 سنوات.

وتابع الشوربجي، أنه يوجد أرض بالمقطم في شارع 9 كانت خدمية، ونجحت الهيئة في تحويلها الى إداري وسكني، وتم عمل مزاد، واتباع كل الطرق القانونية، لاستغلالها أفضل استغلال وتحقيق فوائد للمؤسسة، وتم اعتماد هذا المشروع خلال اجتماع الجمعية العمومية للأهرام يوم الثلاثاء الماضي.

وأوضح، أن هناك أراضِ أخرى للأهرام بمساحة 52 ألف متر في الساحل الشمالي منذ عام 2014، وتم تقنين الوضع لهذه الأرض وسيتم استثمارها، كما تم الحصول على موافقة لإنشاء 3 كليات في الأهرام الكندية والبدء في عمل مزاد لبيع الأرض وعمل الكليات، بالإضافة الى أرض في القرية الذكية وسيتم الاستفادة منها .

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أن مؤسسة الأهرام ستحقق التوازن المالي خلال عامين نظرا لحجم الاستثمارات الكبيرة في المؤسسة.

وحول أصول مؤسسة الأخبار وآلية استثمار هذه الأصول قال الشوربجي أن هناك العديد من الأصول غير المستغلة بمؤسسة الأخبار منها أرض شارع الصحافة وسيتم عمل مشروع إداري بها، وأرض الجامعة التي لم تستغل منذ عام 2009 وكانت مخصصة صناعي ، وتم سحبها وبعد اتصالات الهيئة مع الحكومة تم إعادتها مرة أخرى وتحويلها إلى ،تجاري /جامعي / إداري .

وأضاف أنه بالنسبة لأرض الكورنيش ، هناك اكثر من فرصة استثمارية حالية لاستغلالها ، حيث يتم دراستها والمفاضلة بينها لتحقيق اعلي عائد مالي للمؤسسة مع ضرورة اتباع الاجراءات القانونية وضمان معايير الشفافية والنزاهة ، وجاري الإنتهاء من جميع التراخيص والأوراق الخاصة بالأرض لتقنين أوضاعها .

وحول ارض المقطم قال إن الأرض جاهزة لإنشاء مدرسة دولية وسيتم طرح المزايدة قريبا، وأرض العجمي كان هناك نزاع قضائي وقامت الهيئة بإجراء الاتصالات وتحويلها للجنة فض المنازعات وتم اخذ حكم نهائي بعودة الأرض ، وسيتم طرحها للاستثمار او عرضها للبيع واستغلال المبالغ لعمل الجامعة.