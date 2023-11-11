وزير التنمية المحلية : تنفيذ 4 دورات تدريبية وورشتى عمل يستفيد منها...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 نوفمبر 2023 01:33 مساءً - في إطار سعى وزارة التنمية المحلية بصورة مستمرة لتطوير منظومة التدريب على مستوى العاملين بالديوان العام وكافة المحافظات و تنوع الفئات المستهدفة من برامجها التدريبية ومواكبتهم للتكنولوجيا الحديثة بما يؤدى إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ونشر معايير النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد مع دعم وتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في خطة الدولة واستراتيجيتها لبناء الإنسان وتطوير الإدارة المحلية والإصلاح الادارى بالمحافظات .

يشهد مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال الأسبوع الرابع عشر من خطته التدريبية الحالية 2023/2024 تنفيذ ٤ دورات تدريبية هى دورة قانون الإعلانات، و دورة أساسيات استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS -، بالاضافة إلى استمرار دورتى الـTOT ،ودورة تهيئة المحليات لتطبيق التحول الرقمي، فضلا عن تنفيذ ورشتين عمل لتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ويبلغ إجمالي عدد المتدربين في هذا الأسبوع ٢١٧ متدربا.

وأكد اللواء هشام آمنة أن الاسبوع الرابع عشر من الخطة التدريبية الحالية 2023/2024 لمركز تدريب سقارة سيتم به تنفيذ دورة قانون الإعلانات رقم (208) لسنة 2020 ويستفيد منها 28 متدرباً ، مشيراً إلى أن الدورة ستتناول التعريف بفلسفة قانون الإعلانات الجديد، والجهات المختصة بتنفيذ ذلك القانون، وأحكامه ومبادئه ،وآليات التقديم علي الترخيص، و شرح آليات إدارة الملف وعرض تجربة محافظة القاهرة في التطبيق، والمخالفات والعقوبات المقررة لها وحالات الإعفاء التي يقدمها القانون من الحصول علي ترخيص.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الاسبوع الرابع عشر سيشهد ايضاً انطلاق دورة أساسيات استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS ، لافتاً الى أن المحتوى التدريبي سيركز على التعريف بنظم المعلومات الجغرافية وبرنامج نظم المعلومات الجغرافية ARC.GIS + (مميزات و الاستخدامات و الإحداثيات و الإصدارات و التقنيات المرتبطة بنظم المعلومات الجغرافية و متطلبات ومعوقات العمل باستخدام نظم المعلومات الجغرافية و نموذج لاستخدام نظم المعلومات الجغرافية في دعم اتخاذ القرار) ،والبيانات المكانية (VICTOR-RASTAR) - التعرف على أركان الخريطة الأساسية وإنشاء مشروع للتخطيط باستخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS .

وأشار اللواء هشام آمنة الى بدء الاسبوع الثالث والاخير من دورة TOT بالاسبوع الرابع عشر للخطة التدريبية ،والتى يستفيد منها 50 متدرباً موضحاً أنها ستتناول مفهوم متابعة وتقييم التدريب ودور المدرب في التقييم،معاييرتقييم المدربين والمحتوى التدريبي والمناخ التدريبي ،ومعايير التقييم العامة للدوة التدريبية ،والتلوين الصوتى للمدرب، وأدوات التحكم في التنفس ، وجلسة إعداد المشروعات ،والتدريب على الإلقاء فضلاً لقياس العائد من التدريب واستثماره ، وتقييم فرق العمل الجماعية والدورة بصفة عامة.

وأضاف وزير التنمية المحلية الى استمرار دورة تهيئة المحليات لتطبيق التحول الرقمي للأسبوع الثانى على التوالى ،مؤكداً أن هذه الدورات صممت بالخطة التدريبية لسقارة لرفع كفاءة العاملين بالمحليات بتقنيات التحول الرقمي، ولتمكن المتدربين من التكييف مع التحول الرقمي، و قيادة الادارة المحلية للنضج الرقمي، كما تهدف هذه الدورة إلى تمكين المتدربين من تطبيق المنصات الرقمية، وتحديد مؤشرات الأداء الرئيسية في كل مرحلة من مراحل التحول الرقمي.

والجدير بالذكر ...انه بناءً على تكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية فقد تم إدراج ورشتين عمل بالأسبوع الرابع عشر من الخطة التدريبية لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للعام المالى 2023/2024 بدءاً من اليوم السبت لتنفيذ التكليف الرئاسي للوزارة بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في جميع المحافظات ، وذلك خلال الفترة من 11/11/2023 وحتى 16/11/2023 ،ويستفيد منهما 75 متدرباً من مديري ومسؤولي الإدارة الاستراتيجية والتخطيط والمتابعة على مستوى المحافظات.