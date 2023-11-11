الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد القمة العربية الإسلامية المشتركة بالرياض

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 نوفمبر 2023 01:34 مساءً - وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر انعقاد القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض، التى تهدف إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وسبل التحرك العربي والإسلامي إزاءه.

وتأتى مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى القمة العربية الإسلامية استمراراً لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلاً عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.

وكانت الخارجية السعودية قد أعلنت أمس /الجمعة/ عقد قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية بشكل استثنائي في الرياض اليوم /السبت/، وذلك استجابة للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها.