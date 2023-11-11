الرئيس السيسي يتوسط الصورة التذكارية للمشاركين بالقمة العربية الإسلامية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 نوفمبر 2023 01:34 مساءً - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الصورة التذكارية للرؤساء والقادة المشاركين في القمة العربية الإسلامية المشتركة والتي تقام في الرياض.

الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الصورة التذكارية

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل إلى مقر انعقاد القمة العربية الإسلامية المشتركة في الرياض، وكان في استقباله لدي الوصول الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي.

وتهدف القمة المشتركة الاستثنائية بين الدول العربية والإسلامية إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي فى قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وسبل التحرك العربي والإسلامي إزائه.

وتأتى مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى القمة العربية الإسلامية استمراراً لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلاً عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل لليوم الـ36 على التوالي عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة بقصفها جوًا وبحرًا وبرًا، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما لا يزال هناك المئات تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم بسبب الأوضاع الميدانية الخطيرة.

وتواجه سيارات الإسعاف صعوبة بالغة في نقل الجرحى وجثامين الشهداء، بسبب استمرار القصف الإسرائيلي على عديد المناطق في قطاع غزة.