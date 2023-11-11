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الهلال الأحمر المصرى يعلن تسليم 750 شاحنة مساعدات إنسانية لقطاع غرة

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 نوفمبر 2023 01:34 مساءً - أعلن الهلال الأحمر المصرى أنه تم تسليم 750 شاحنة تحتوي على مواد غذائية ومياه ومساعدات إغاثية وأدوية ومستلزمات طبية الى قطاع غرة، حيث تستمر جهود مصر فى في إيصال مساعدات الإغاثة الإنسانية.

 

وكان الهلال الاحمر المصرى قد أعلن حجم المساعدات الانسانية العاجلة من التى تم ارسالها لقطاع غزة من العديد من الدول حتى يوم 10 نوفمبر الجارى موضحا ان مصر تتصدر حجم المساعدات ب 6944.29 طن من مواد غذائية وادوية ومستلزمات طبية ومياة وخيام وغيرها من المساعدات الأخرى.

 

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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