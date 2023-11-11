مؤتمر لحزب الجيل اليوم بالإسكندرية دعما للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 نوفمبر 2023 01:34 مساءً - صرح محمد شهاب امين اعلام حزب الجيل والمتحدث الرسمى باسمه أن حزب الجيل سيقيم مؤتمرا جماهيريا فى الساعة السابعة مساء اليوم السبت بالإسكندرية بقاعة فندق درويش بالإبراهيمية على البحر تأييدا للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، ودعما لمواقف الدولة المصرية ضد العدوان الإسرائيلى الوحشى ضد الأطفال والنساء والشيوخ من أهلنا فى غزة الصامدة.

وكشف في بيان له يتحدث فى المؤتمر ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل واللواء طبيب حمدى عبد اللطيف الأمين العام للحزب والمهندس عبد الصمد سليمان نائب رئيس الحزب والحاج أحمد مختار نائب رئيس الحزب وعمر عوض مساعد رئيس الحزب وأمين الجيل بالإسكندرية وأنور محمد عضو اللجنة العليا للحزب.