نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة مياه الشرب بالجيزة تعلن الطوارئ تحسبًا لسقوط أمطار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، حالة التأهب بقطاعات الشركة استعدادًا لسقوط أمطار من خفيفه لمتوسطة على محافظات القاهرة الكبرى.

وذلك وفقا لبيان الأرصاد بسقوط أمطار مساء غد السبت والساعات الأولى من صباح الأحد، لتنتشر المعدات على المحاور والطرق الرئيسية.

وتجدر الإشارة إلى قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بتكثيف أعمال تطهير شنايش الأمطار وبالوعات الصرف الصحي لتعزيز قدرتها على استيعاب مياه الأمطار المتساقطة.