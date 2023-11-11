المرشح الرئاسي فريد زهران فريد زهران يستكمل مؤتمراته الجماهيرية بأسيوط ويعقد مؤتمرين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 نوفمبر 2023 02:36 مساءً - تستكمل حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، مؤتمراتها جماهيرية، اليوم السبت، بعقد مؤتمرين الأول بمركز ساحل سليم الساعة الرابعة مساء، والثاني بمركز الغنايم الساعة السابعة مساءا، بمحافظة أسيوط.

وكان قد عقدت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، أمس الجمعة، مؤتمرا جماهيريا بمحافظة أسيوط لطرح برنامجه الانتخابي.

قال المرشح الرئاسي فريد زهران، خلال المؤتمر الانتخابي له بمحافظة أسيوط، أمس إنه يقدم نفسه مرشحا رئاسيا معبرا عن آمال قطاع كبير من الشعب المصري الذين يأملون ويحلمون بتغيير واقعهم.

وأضاف زهران أنه يؤمن بالاختصاص وأن يترك لكل خبير وكل مختص فرصته، وألا يتدخل فيما لا يعلمه، ولكن لكل قطاع في الدولة خبراء يمكنهم أن يروا المشكلة، ويضعوا لها حلول واضحة.

وأوضح زهران أن مؤسسات الدولة هي مؤسسات وطنية تنحاز بشكل كبير لأي اختيار في كل قراراته ولا يقف ضد إرادة الشعب المصري ولو الشعب اختار فريد زهران ستنحاز مؤسسات الدولة المصرية لخيار الشعب المصري، ورأينا ذلك في 25 يناير عندما انحازت الدولة ومؤسساتها الي الشعب ضد نظام مبارك ، وأيضا ما حدث في 30 يونيو وانحياز الدولة للشعب ضد جماعة الإخوان.