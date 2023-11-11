6 مطالب من الرئيس السيسي للمجتمع الدولي.. وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة بلا قيد أو شرط

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 نوفمبر 2023 02:36 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية في الرياض، إن المجتمع الدولى لاسيما مجلس الأمن يتحمل مسئولية مباشرة للعمل الجاد والحازم لتحقيق ما يلى دون إبطاء:
أولا- الوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار فى القطاع.. بلا قيد أو شرط.
ثانيا- وقف كافة الممارسات.. التى تستهدف التهجير القسرى للفلسطينيين.. إلى أى مكان داخل أو خارج أرضهم.
ثالثا- اضطلاع المجتمع الدولى بمسئوليته.. لضمان أمن المدنيين الأبرياء
من الشعب الفلسطينى.
رابعا- ضمان النفاذ الآمن والسريع، والمستدام، للمساعدات الإنسانية.. وتحمل إسرائيل مسئوليتها الدولية.. باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.
خامسا- التوصل إلى صيغة لتسوية الصراع، بناء على حل الدولتين..
وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.. على حدود الرابع من يونيو 1967.. وعاصمتها "القدس الشرقية".
سادسا- إجراء تحقيق دولى فى كل ما تم ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدولــى.