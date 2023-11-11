الرئيس السيسي: سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسرى غير مقبولة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 نوفمبر 2023 02:36 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية في الرياض، إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل وترويع جميع المدنيين من الجانبين.. وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولى، والقانون الدولى الإنسانى.

وأضاف: "نؤكد اليوم، من جديد، هذه الإدانة الواضحة.. مع التشديد فى الوقت ذاته.. على أن سياسات العقاب الجماعى لأهالى غزة، من قتل وحصار وتهجير قسرى.. غير مقبولة ولا يمكن تبريرها بالدفاع عن النفس.. ولا بأية دعاوى أخرى.. وينبغى وقفها على الفور".