الرئيس السيسي يشدد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 نوفمبر 2023 02:36 مساءً - شدد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على ضرورة التوصل إلى صيغة لتسوية الصراع، بناء على حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها "القدس الشرقية".

وكان الرئيس السيسى، قال فى كلمته أمام القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة بالرياض، إن مصر حذرت مرارا وتكرارا، من مغبة السياسات الأحادية، كما تحذر الآن من أن التخاذل عن وقف الحرب فى غزة ينذر بتوسع المواجهات العسكرية فى المنطقة وأنه مهما كانت محاولات ضبط النفس فإن طول أمد الاعتداءات، وقسوتها غير المسبوقة كفيلان بتغيير المعادلة وحساباتها بين ليلة وضحاها.