عاجل - تحذير مهم ومطالب ضرورية.. أبرز رسائل السيسي في القمة العربية الإسلامية (فلسطين اليوم)

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أحمد جودة - القاهرة - تحذير مهم ومطالب ضرورية.. أبرز رسائل السيسي في القمة العربية الإسلامية (فلسطين اليوم)

تحذير مهم ومطالب ضرورية.. أبرز رسائل السيسي في القمة العربية الإسلامية (فلسطين اليوم).. وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية المنعقدة بالرياض، إنه يجب إجراء تحقيق دولي في انتهاكات قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين في غزة، محذرًا من أن التخاذل عن وقف الحرب في غزة ينذر بتوسعها في المنطقة، مطالبًا بصيغة لتسوية الصراع بناء على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967م.

أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، أبرز ما جاء خلال كلمة الرئيس السيسي، في القمة العربية الإسلامية المنعقدة بالرياض في المملكة العربية السعودية، وجاءت كالتالي:

الشعب الفلسطيني يتعرض للقتل والحصار ويعانى ممارسات لا إنسانية.

التهجير القسري للشعب الفلسطيني غير مقبول.

سياسة العقاب الجماعي لأهالي غزة غير مقبولة.

ما يحدث في قطاع غزة يستوجب وقفة جادة من المجتمع الدولي.

التخاذل عن وقف الحرب في غزة ينذر بتوسع المواجهات العسكرية.

أطالب بإجراء تحقيق دولي في انتهاكات القانون الدولي بغزة

أطالب بوقف فوري لإطلاق النار بلا قيد أو شرط في قطاع غزة.

أشدد على ضرورة ضمان المجتمع الدولي لأمن المدنيين الفلسطينيين

أشدد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وتهدف القمة المشتركة الاستثنائية بين الدول العربية والإسلامية إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وسبل التحرك العربي والإسلامي إزائه.

وتأتى مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى القمة العربية الإسلامية استمرارًا لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلًا عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.