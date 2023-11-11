حزب مصر أكتوبر يضع لافتات الدعاية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى بشوارع الإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 نوفمبر 2023 03:36 مساءً -

وضعت أمانة حزب مصر أكتوبر بالإسكندرية، اللافتات الدعائية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بكافة شوارع المحافظة، حيث تم وضع اللافتات مزيلة بصور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورمزه الانتخابي النجمة رقم 1، لتعريف الناخبين بالرمز الانتخابي للرئيس واختتمت بشعار الحزب "هنكمل المشوار".

وانتشرت في شوارع الإسكندرية لافتات الدعاية في أعقاب إصدار الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 28 لسنة 2023، بشأن القائمة النهائية للمرشحين وبالتزامن مع بدء الدعاية الانتخابية للمرشحين والتي تبدأ فى نفس اليوم، وذلك برعاية حزب مصر أكتوبر الذين يقومون بتعليق اللافتات بالعديد من الميادين والشوارع في مختلف انحاء محافظة الإسكندرية.

وأكد المهندس أحمد حلمي أمين حزب مصر أكتوبر بالإسكندرية، أن قام وضع اللافتات بالشوارع الرئيسة وواجهات العمارات والمواقف، مؤكدا علي أحقية الرئيس السيسى الكاملة فى أن يكون رئيس مصر القادم وزعيمها لما بذله من تضحيات منذ ثورة الثلاثين من يونيو وما قدمه لرفع اسم مصر وعودتها لريادتها المستحقة بين الأمم.

جدير بالذكر، أن فترة الدعاية الانتخابية تستمر لمدة شهر، تنتهي مع بدء الصمت الانتخابي الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، يوم 8 ديسمبر القادم، وفي إطار الحد من المخالفات الانتخابية، أصدرت الهيئة قرارا بتشكيل لجان رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية 2023، فى جميع محافظات جمهورية مصر العربية.