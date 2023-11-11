تحويل 5 مصابين فلسطينيين من مستشفى بئر العبد لإجراء جراحات بمستشفى آل نهيان ومعهد ناصر بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 نوفمبر 2023 03:36 مساءً - قال الدكتور تامر حمدي، مدير مستشفى بئر العبد التخصصي، أنه جرى اليوم تحويل 5 مصابين فلسطينيين من مستشفى بئر العبد التخصصي لمنطقة شمال (غرب) سبناء.

وأشار مدير مستشفى بئر العبد الله إلى أنه تم تحويل كل من: معاذ سعيد جابر أبو هويشل، 11 سنة، مصاب بكسر بالحوض وتمزق بأربطة الرسغ الأيسر ومصطفي أحمد شحدة أبو طبق،11 سنة مصاب ببتر فى الساق اليمني وصابرين محمد رباح أبو منيع، 49 سنة، استئصال بالفص السفلي من الرئة وصفية خليل حسن الخولي، 41 سنة، استئصال جزء من الأمعاء إلي مستشفي زايد آل نهيان بالقاهرة، وذلك لإجراء جراحات خاصة وتتطلب مهارة فائقة.

وأكد "حمدي" أنه تم تحويل أسيل جهاد سليمان المصري، 17 سنة، مصابه بكسور متعددة بعظام الجسد، إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة.

وكان مستشفى بئر العبد قد استقبل نحو 25 مصابا فلسطينيا من ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لتلقي العلاج اللازم في إطار التوجيهات الرئاسية بدعم الأشقاء الفلسطينيين بغزة بمتابعة وإشراف وزير الصحة ورئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.