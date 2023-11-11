أخبار مصرية

رئيس طاجكستان: لا يوجد حل عسكرى للقضية الفلسطينية ولا بديل عن حل الدولتين

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 نوفمبر 2023 03:36 مساءً - قال رئيس طاجكستان، إنه لا يوجد حل عسكري للقضية الفلسطينية، مشددا على أنه لا بد من حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 هو الحل الوحيد للصراع.

وأضاف خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية المشتركة في الرياض: "نحن على استعداد دائم للمساهمة في حل القضية الفلسطينية ونقترح أن يكون هناك صندوق خاص للاستثمار وتقديم الدعم المادي للعالم الإسلامي ونحن ندعم الحل السلمي لجميع وصراعات العالم".

وتابع رئيس طاجكستان: "ندعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن أن يراقب بشكل صارم بحماية الشعب الفلسطيني.. وأعرب عن أملي أن تساهم قمة اليوم فى عملية التفاوض من أجل القضية الفلسطينية". 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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