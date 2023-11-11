نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاشور: توقيع اتفاقية تحالف جامعي بين مصر وفرنسا لتعزيز برامج التعليم العالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، د. أيمن عاشور، اتفاقية نواة لتحالفات جامعات البحر الأبيض المتوسط، خلال زيارته لباريس.

وأكد الوزير على أهمية توسيع التعاون الدولي وتطوير برامج تعليمية تلبي احتياجات سوق العمل.

وأشار د. عاشور إلى التزام مصر بتعزيز العلاقات مع الجامعات الفرنسية، مؤكدًا على افتتاح قنوات تعاون جديدة من خلال إطلاق برامج وتخصصات متقدمة. كما أكد على أهمية إنشاء المناطق الأكاديمية البحثية للتمتع بالموارد البشرية والمادية والبحثية المتاحة.

جهود الوزير لقوة التعاون تجسدت في الاجتماع مع وفد جامعة ليون، حيث أعرب د. مانويل جوبيرت، نائب رئيس الجامعة، عن استعداد الجامعة لإنشاء مجموعة بحثية مختصة في دراسة مجتمع حوض البحر المتوسط.

الاتفاق يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الثقافي والعلمي بين مصر وفرنسا، ويعكس التفاني في تحقيق التميز الأكاديمي والبحثي في المنطقة.

جانب من اللقاء