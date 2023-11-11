عاجل - كواليس لقاء السيسي والبرهان على هامش قمة الرياض (فلسطين اليوم)

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أحمد جودة - القاهرة - كواليس لقاء السيسي والبرهان على هامش قمة الرياض (فلسطين اليوم)

كواليس لقاء السيسي والبرهان على هامش قمة الرياض (فلسطين اليوم).. التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، في الرياض مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني.

وأوضح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أكد مواصلة مصر لسياستها الثابتة والداعمة للسودان الشقيق على كافة المستويات، خاصةً خلال الظروف الدقيقة الراهنة التي يمر بها، أخذًا في الاعتبار الروابط الأزلية والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي، في حين ثمن الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان المساندة المصرية الأخوية والصادقة والحثيثة للحفاظ على وحدة وسلامة واستقرار السودان، خاصةً من خلال استقبال العديد من المواطنين السودانيين الأشقاء، والتي تأتي امتدادًا للدور المصري الفاعل والمقدر في محيطها الإقليمي بالكامل.



وشهد اللقاء استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

السيسي وبشار الأسد يعقدان جلسة مباحثات على هامش قمة الرياض (فلسطين اليوم)

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى مع نظيره السوري بشار الأسد جلسة مباحثات على هامش القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض.

"لا للتهجير".. كواليس لقاء الرئيس السيسي وعاهل الأردن على هامش القمة العربية الإسلامية (فلسطين اليوم)

والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، في الرياض مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك الأردن، وذلك على هامش القمة العربية الإسلامية المشتركة.

وفي تصريحات للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أوضح أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بشأن مستجدات التصعيد العسكري في قطاع غزة، وما يصاحب ذلك من استمرار تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية وزهق لأرواح العديد من المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني الشقيق.

وتوافق الزعيمان بشأن أهمية مواصلة تنسيق الجهود الحثيثة للدولتين لدفع المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته فيما يتعلق بانتهاج مسار التهدئة وضمان وصول الخدمات والمساعدات الإنسانية المقدمة لأبناء قطاع غزة، مع التشديد على رفض تعريض الأبرياء في قطاع غزة لسياسات العقاب الجماعي من حصار وتجويع أو تهجير بما يخالف الالتزامات الدولية في إطار القانون الدولي الإنساني.

كما أكد الزعيمان الموقف الثابت لمصر والأردن في هذا الشأن بأن تحقيق استقرار المنطقة لن يأتي إلا عن طريق تعامل المجتمع الدولي مع القضية الفلسطينية بمنظور متكامل يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال حل القضية وفق مرجعيات الشرعية الدولية، بما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

أمير قطر يوجه رسالة لـ المجتمع الدولي بشأن جرائم الاحتلال في قطاع غزة (فلسطين اليوم)

وقال تميم بن حمد، أمير قطر، إنَ الشعب الفلسطيني يمر بما لا تتحمله طاقة بشرية، وقد فشل المجتمع الدولي في تحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية واتخاذ ما من شأنه إيقاف جرائم الحرب والمجازر المرتكبة باسم الدفاع عن النفس أو وضع حدا لهذه الحرب العدوانية.

وأضاف أمير قطر، خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية المنعقدة بالرياض: "بعدما شهدنا قتل الأطفال والشيوخ والنساء بالجملة والمعاناة الإنسانية، إلى متى سيبقى المجتمع الدولي يعامل إسرائيل وكأنها فوق القانون الدولي؟ وإلى متى سيسمح لها بضرب كافة القوانين الدولية عرض الحائط في حربها التي لا تنتهي على سكان البلاد الأصليين؟".

وأكد أن ما يحدث في غزة يشكل خطرا على كل المستويات، فكيف أصبح قصف المستشفيات أمرا عاديا؟ ويتم إنكاره واتهام الضحايا بداية ثم يبرر بوجود أنفاق تحتها ثم يصبح أمرا لا حاجة لتبريره بعد تبلد المشاعر وتعود الأعين على مشاهدة المآسي.

طلب عاجل من "أردوغان" لوكالة الطاقة الذرية بشأن الأسلحة النووية لدى إسرائيل (فلسطين اليوم)

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن القدس دائمًا خط أحمر بالنسبة لنا، ونحن نتمنى أن تصل القدس وفلسطين، إلى أيام السلام والهناء، كما كانت في الماضي، ويجب على الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن تكشف عن الأسلحة النووية التي تمتلكها إسرائيل، لأنها تهدد أمن واستقرار المنطقة.

أضاف خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية حول غزة والمنعقدة في الرياض: "لا شك في أن العامل الذي يجعل إسرائيل تتصرف بلا مبالاة، هو عدم دفع التعويضات عما تقوم به من جرائم، ولا بد على إسرائيل أن تدفع التعويضات، فهي الولد المدلل غير المحاسب على تصرفاته".

ملك الأردن يحذر: يجب إيقاف الجرائم البشعة ضد أهل غزة قبل حدوث صدام بالمنطقة والعالم (فلسطين اليوم)

وقال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إن أهل غزة يتعرضون لحرب بشعة يجب أن تتوقف فورا، وإلا ستصل المنطقة إلى صدام كبير يدفع ثمنه الأبرياء من الجانبين وتطال نتائجه العالم كله، فهذا الظلم لم يبدأ قبل شهر، بل هو امتداد لأكثر من 7 عقود ساد فيها الاعتداء على المقدسات والحقوق وغالبية الضحايا من المدنيين الأبرياء.

كما أضاف في كلمته أمام القمة العربية الإسلامية المنعقدة بالرياض، أن تلك العقلية هي ذاتها التي تريد تحويل غزة لمكان غير قابل للحياة وتستهدف المساجد والكنائس والمستشفيات وتقتل الأطباء وفرق الإنقاذ والأطفال والشيوخ والنساء، لذلك حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، ومنحهم حقوقهم المشروعة والسبيل الوحيد للاستقرار والخروج من مشاهد القتل والعنف المستمرة.

السيسي: يجب إجراء تحقيق دولي في انتهاكات قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين (فلسطين اليوم)

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية المنعقدة بالرياض، إنه يجب إجراء تحقيق دولي في انتهاكات قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين في غزة، محذرًا من أن التخاذل عن وقف الحرب في غزة ينذر بتوسعها في المنطقة، مطالبًا بصيغة لتسوية الصراع بناء على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967م.

كما طالب الرئيس السيسي، أيضًا بوقف فوري لإطلاق النار بلا قيد أو شرط ويجب منع تهجير الفلسطينيين إلى خارج أرضهم، مؤكدًا مجددا إدانتنا لقتل المدنيين ونشدد على أن سياسة العقاب الجماعي لأهالي غزة غير مقبولة، وأن أهالي غزة يتعرضون للقتل والحصار وممارسات لا إنسانية تستوجب وقفة جادة من المجتمع الدولي.

محمود عباس: الشعب الفلسطيني يتعرض لأبشع عدوان وحشي بل لحرب إبادة (فلسطين اليوم)

وقال محمود عباس أبو مازن رئيس دولة فلسطين: "يعتقدون أن قوتهم ستحميهم وترهبنا، ولكننا أصحاب الأرض والقدس والمقدسات وعلم فلسطين سيبقى عاليا بوحدتنا والاحتلال إلى زوال".

وأضاف أن الشعب الفلسطيني يتعرض لأبشع عدوان وحشي بل لحرب إبادة لا مثيل لها على يد آلة الحرب الإسرائيلية الجبانة التي انتهكت الحرمات والقانون الدولي الإنسانية وتخطت كل الخطوط الحمراء في قطاع غزة بقتل وذبح أكثر من 40 ألف من المدنيين الفلسطيينين غالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ علاوة عى تدمير آلاف البيوت على رؤوس سكانها.

وتساءل: "هذا ما حدث خلال الشهر الأول، فكيف سيكون الوضع لو استمر العدوان لشهور؟ ماذا سيحدث في قطاع غزة؟"، مشيرا إلى أن الضفة الغربية والقدس أيضا تتعرضان لجرائم القتل والاعتداءات اليومية من الاحتلال الغاصب والمستوطنين الإرهابيين.

منظمة التعاون الإسلامي: نرفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني

وقال حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إن إسرائيل دولة احتلال وعليها القيام بدورها في حماية المدنيين، مشددا على أنه يجب فتح ممرات آمنة لتوصيل المساعدات الدائمة إلى أهالي قطاع غزة، ونرفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني، وندعو كل دول العالم ومجلس الأمن للقيام بدورهم في مواجهة ما يحدث في غزة.

وأضاف خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية المشتركة الاستثنائية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "يجب علينا دعم الحل الشامل والكامل للقضية الفلسطينية وهو ما يتطلب مجهودات مشتركة للوصول إلى حل سلمي من أجل إقامة دولة فلسطينية ووفق مقررات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام".

وتهدف القمة المشتركة الاستثنائية بين الدول العربية والإسلامية إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي فى قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وسبل التحرك العربي والإسلامي إزائه.

وتأتى مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى القمة العربية الإسلامية استمرارًا لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلًا عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.