رئيس الوزراء: الدولة ستتعامل بكل حسم مع التعدي على الأراضي ولا تهاون...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 نوفمبر 2023 04:42 مساءً - وجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بحصر كامل لجميع المبانى المنشأة وغير المكتملة على ضفاف بحيرة قارون، موضحا أنه مع قرب الاستحقاق الانتخابى تزيد عمليات التعدى على الأراضى الزراعية، مشددا على أن الدولة ستتعامل بكل حسم مع التعدى على الأراضى الزراعية ولا تهاون فى هذا الامر

قال رئيس الوزراء في تصريحات له عقب انتهاء الجولة التفقدية، إن زيارته لمحافظة الفيوم، تضمنت تفقد أهم المشروعات التنموية التي تخص المواطن المصرى، ومنها افتتاح مركز السيطرة.

وأضاف رئيس الوزراء، أنه تم تفقد معرض المنتجات بمحافظة الفيوم، وتسويق المنتجات، متابعا: إن هناك توجها من الدولة بإتاحة معارض دائمة لهذه السلع، مشيرا إلى أنه تفقد مشروعات حياة كريمة، ومحطات الصرف الصحى وتوزيع الكهرباء والمركز التكنولوجى والخدمي.

وأوضح أن الدولة المصرية تنفذ مشروعات كبيرة فى مختلف المحافظات، مشيرا إلي أن مبادرة حياة كريمة جعلت خدمة الصرف الصحى في قرى تصل لـ 70%.

وأوضح أن هناك تحسنا ملحوظا في مستوى جودة المياه والملوحة فى بحيرة قارون، مع خفض مستوى التلوث في البحيرة، وأن هناك زريعة سمك يتم إنزالها للبحيرة بشكل كبير.