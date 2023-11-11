وزير العدل لموظفى الشهر العقارى : طول ما فيه شغل لازم ننجزه...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 نوفمبر 2023 04:42 مساءً - وجه المستشار عمر مروان وزير العدل، العاملين بمكتب الشهر العقاري والتوثيق بمحكمة قليوب الجزئية بحسن استقبال المواطنين وسرعة إنجاز المهام الموكلة لهم، موضحا أن التطوير الذي تم بالمحكمة يسهم في تحقيق كل هذا، وتؤثر علي أداء العمل بالإيجاب، قائلا: "طول ما فيه شغل لازم ننجزه للمواطن". وتابع الوزير، أنه يتم العمل بمكتب الشهر العقاري بمحكمة قليوب الجزئية بالفترة المسائية لسرعة إنهاء كل الطلبات المقدمة من المواطنين، كما استمع لبعض مطالب المحامين بالمحكمة، والذين عبروا عن فرحتهم بما تم من تطوير، ليؤكد أن القادم أفضل من أعمال التطوير بكافة محاكم الجمهورية. جاء ذلك خلال افتتاح وزير العدل المستشار عمر مروان، يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والمستشار محمد حماد رئيس محكمة استئناف طنطا، وعضو مجلس القضاء الأعلى، أعمال التطوير بمحكمة قليوب الجزئية، وبحضور المستشار ربيع قاسم مساعد الوزير لقطاع أبنية المحاكم والشهر العقارى، والمستشار طارق كامل مساعد الوزير لقطاع التطوير، والمستشار أشرف حجازى مساعد الوزير لقطاع الشهر العقارى والتوثيق، والمستشار وفائى حرز وكيل أول للتفتيش القضائى، والمستشار محمد معوض رئيس محكمة جنوب بنها، والمستشار هشام السنباطي رئيس محكمة شمال بنها، والمستشار على مختار مدير النيابات، وعدد من المستشارين. افتتاح المكتب جانب من الافتتاح جانب من الفعاليات جانب من اللقاء