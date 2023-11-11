رئيس الوزراء: التعدى على الأرض الزراعية يتزايد بفترة الانتخابات وسنتعامل بحسم

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 نوفمبر 2023 05:40 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن زيارته لمحافظة الفيوم، تضمنت تفقد أهم المشروعات التنموية التى تخص المواطن المصرى، ومنها افتتاح مركز السيطرة .

وتابع فى تصريحات صحفية عقب انتهاء الجولة التفقدية، أنه تم تفقد معرض المنتجات بمحافظة الفيوم، وتسويق المنتجات .

وقال إن هناك توجها من الدولة بإتاحة معارض دائمة لهذه السلع، مشيرا إلى أنه تفقد مشروعات حياة كريمة ، ومحطات الصرف الصحى وتوزيع الكهرباء والمركز التكنولوجى والخدمى .

وأوضح أن الدولة المصرية تنفذ مشروعات كبيرة فى مختلف المحافظات، مشيرا إلي أن مبادرة حياة كريمة جعلت خدمة الصرف الصحى فى قرى تصل لـ 70%.

وأوضح أن هناك تحسنا ملحوظا فى مستوى جودة المياه والملوحة فى بحيرة قارون ، مع خفض مستوى التلوث فى البحيرة، وأن هناك زريعة سمك يتم إنزالها للبحيرة بشكل كبير.

ووجه رئيس الوزراء، بحصر كامل لجميع المبانى المنشأة وغير المكتملة على ضفاف بحيرة قارون ، موضحا أن مع قرب الاستحقاق الانتخابى تزيد عمليات التعدى على الأراضى الزراعية ، مشددا على أن الدولة ستتعامل بكل حسم مع التعدى على الأراضى الزراعية ولا تهاون فى هذا الأمر.