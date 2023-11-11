جلسة مشاورات بين الرئيس السيسي ونظيره التركي على هامش القمة العربية الإسلامية في الرياض

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 نوفمبر 2023 05:41 مساءً - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره التركي رجب طيب أردوغان في جلسة مشاورات على هامش القمة العربية الإسلامية المشتركة المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة المشتركة الاستثنائية بين الدول العربية والإسلامية التي عقدت اليوم بالعاصمة السعودية الرياض، والتي تستهدف إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي فى قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وسبل التحرك العربي والإسلامي إزائه.

وتأتى مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى القمة العربية الإسلامية استمراراً لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلاً عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.