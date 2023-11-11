نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل مؤتمر المناخ COP28...تعرف علي مفهوم تمويل المناخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب عقد مؤتمر المناخ COP28 في دولة الأمارات، يتساء الكثير حول مفهوم تمويل المناخ، وهي من القضايا المطروحة علي قائمة المؤتمر.

وترصد |دوت الخليج" فس السطور التالية معني تمويل المناخ

تمويل المناخ:

تمويل المناخ يركز على توجيه الاستثمارات نحو مشاريع وتقنيات تقلل من تأثيرات تغير المناخ وتعزز التكيف معها.

يمكن أن يكون تمويل المناخ جزءًا من استراتيجيات الدول والمؤسسات للتصدي لتحديات تغير المناخ. يشمل ذلك دعم مشاريع الطاقة المتجددة، وتعزيز كفاءة الطاقة، وتطوير التكنولوجيا البيئية. على سبيل المثال، يمكن استخدام الأموال لتعزيز استخدام الطاقة النظيفة، وتشجيع الزراعة المستدامة، وتحسين بنية المدن لتكون أكثر استدامة بيئي.

ويعتبر تمويل المناخ حلا لمواجهة تغير المناخ الناتج عن تغيير طويل الأمد في حالة الطقس على الأرض، ويمكن أن يتمثل في زيادة درجات الحرارة العامة، وتغيرات في نمط الأمطار، وتأثيرات أخرى على البيئة. هذا التغير غالبًا ما يُرجع إلى الأنشطة البشرية التي تُسبب زيادة في انبعاثات الغازات الدفيئة مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان.

والتأثيرات الناتجة عن تغير المناخ كالاتي:

ارتفاع درجات الحرارة: زيادة الغازات الدفيئة تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة على مستوى الكوكب، مما يسبب تأثيرات كبيرة على البيئة والحياة البرية.

تغيرات في الأمطار والمناخ: قد يؤدي تغير المناخ إلى تغيرات في نمط الأمطار، مما يؤثر على المحاصيل والإمدادات المائية.

ارتفاع مستوى سطح البحر: ذوبان الأنهار الجليدية والثلوج يساهم في ارتفاع مستوى سطح البحر، مما يعرض المناطق الساحلية لخطر الفيضانات.

تأثيرات على البيئة البحرية: ارتفاع درجات حرارة المياه يؤثر على البيئة البحرية، بما في ذلك الشعاب المرجانية والكائنات البحرية.

فقدان التنوع البيولوجي: تغير المناخ يمكن أن يؤدي إلى فقدان التنوع البيولوجي بسبب تغيرات في البيئة.

لمواجهة هذه التحديات، يُشجع على اتخاذ إجراءات للتقليل من انبعاثات الكربون وتعزيز التكيف مع تأثيرات تغير المناخ. تمويل المشاريع البيئية وتبني ممارسات مستدامة هي جزء من الجهود العالمية لمواجهة هذا التحدي.