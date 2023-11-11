نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “يلا نشجع المصري”.. مبادرة جديدة فى مدارس القاهرة لدعم المنتج المحلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت العديد من المدارس فى تشجيع المنتج المصري وذلك تضامنًا مع مقاطعة بعض منتجات المقاطعة فقد قام بعض المعلمين بعمل حملة حيث أن معلمي وطلاب مدارس القاهرة ويرفعون شعار ( يلا نشجع المصري)، ونظمت أحدى مدارس القاهرة حملة لجميع الطلاب والمعلمين والعاملين بالمدرسة تحت عنوان ( يلا نشجع المصري) وذلك بتشجع ودعم وحث الطلاب وجميع العاملين بالمدرسة على تشجيع المنتجات المصرية والنهوض بها.

وهذه الحملة تم عملها من خلال عمل مسابقات وابحاث ومطويات عن المنتجات المصرية و ذلك أيضا الاذاعة المدرسية تضمت موضوعات عن الصناعة المصرية و قابل الطلاب الحملة بحماس شديد وعمل الكثير من الأعمال الثقافية والفنية وذلك مساهمة منهم في دعم الصناعة وتطوير الصناعة المصرية.

وقالت شيماء على ماهر أحدى المعلمات المشاركات فى الحملة: هذه الحملة من أجل تشجيع الطلاب على المنتجات المصرية والعمل على تشجيع التوجه لها أكثر من المنتجات الأخرى.

وأضافت شيماء على ماهر خلال تصريحاتها الخاصة لموقع دوت الخليج: قومنا بعمل يوم للأحتفال ورفعنا علم مصر فى الحفلة من أجل تشجيع المنتج المصري.

وكانت قد قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024 يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024 وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024.

على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 10 فبراير 2024، وينتهي الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 25 مايو 2024، وتبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024.