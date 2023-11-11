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“يلا نشجع المصري”.. مبادرة جديدة فى مدارس القاهرة لدعم المنتج المحلي

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أحمد جودة - القاهرة - بدأت العديد من المدارس فى تشجيع المنتج المصري وذلك تضامنًا مع مقاطعة بعض منتجات المقاطعة فقد قام بعض المعلمين بعمل حملة حيث أن معلمي وطلاب مدارس القاهرة ويرفعون شعار ( يلا نشجع المصري)، ونظمت أحدى مدارس القاهرة  حملة لجميع الطلاب والمعلمين  والعاملين بالمدرسة تحت عنوان ( يلا نشجع المصري) وذلك بتشجع ودعم وحث الطلاب وجميع العاملين بالمدرسة  على تشجيع المنتجات المصرية والنهوض بها.

وهذه الحملة تم عملها من  خلال عمل مسابقات وابحاث ومطويات عن المنتجات المصرية و ذلك أيضا الاذاعة المدرسية تضمت موضوعات عن الصناعة المصرية و قابل الطلاب الحملة بحماس شديد وعمل الكثير من الأعمال الثقافية والفنية وذلك مساهمة منهم في دعم الصناعة وتطوير الصناعة المصرية.

وقالت شيماء على ماهر أحدى المعلمات المشاركات فى الحملة: هذه الحملة من أجل تشجيع الطلاب على المنتجات المصرية والعمل على تشجيع التوجه لها أكثر من المنتجات الأخرى.

وأضافت شيماء على ماهر خلال تصريحاتها الخاصة لموقع دوت الخليج: قومنا بعمل يوم للأحتفال ورفعنا علم مصر فى الحفلة من أجل تشجيع المنتج المصري.

وكانت قد قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024 يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024 وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024.

على أن  يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 10 فبراير 2024،  وينتهي الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 25 مايو 2024، وتبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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