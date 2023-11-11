الرئيس السيسي يلتقي ولي العهد السعودي على هامش القمة العربية الإسلامية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 نوفمبر 2023 06:31 مساءً - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولى عهد المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان، منذ قليل، وذلك على هامش القمة العربية الإسلامية، المقامة في العاصمة السعودية الرياض، وفقا لما أفادت به القاهرة الإخبارية.

القمة العربية الإسلامية

وعقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العديد من اللقاءات على هامش القمة العربية الإسلامية، حيث التقى بعدد من الرؤساء والقادة.

واستقبل ولي العهد السعودي، في وقت سابق، قادة ورؤساء الوفود المشاركين في القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية، بالرياض.

وخلال كلمته في القمة، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في رسالة للقوى الدولية والمجتمع الدولي: مصر والعرب سعوا في مسار السلام لعقود وسنوات، وقدموا المبادرات الشجاعة للسلام، والآن تأتي مسئوليتكم الكبرى، في الضغط الفعال؛ لوقف نزيف الدماء الفلسطينية فورا، ثم معالجة جذور الصراع، وإعطاء الحق لأصحابه، كسبيل وحيد، لتحقيق الأمن لجميع شعوب المنطقة التي آن لها أن تحيا في سلام وأمان دون خوف أو ترويع، ودون أطفال تقتل أو تيتم، ودون أجيال جديدة تولد فلا تجد حولها إلا الكراهية والعداء.