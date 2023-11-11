نقيب الصحفيين: نطالب بوقف الحرب فورًا في غزة وإدخال المساعدات.. ونحن أمام...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 نوفمبر 2023 06:31 مساءً - قال الكاتب الصحفي، خالد البلشي نقيب الصحفيين، إننا نقف إجلالا واحترامًا لصمود الشعب الفلسطيني، واليوم محاولة لإرسال رسالة هي مجرد تضامن بالقلب وأضعف الإيمان وهو تضامن مع فلسطين.

وأضاف البلشي، خلال فعاليات اليوم التضامني في نقابة الصحفيين الذي جاء بعنوان شهر على الطوفان.. يوم مع فلسطين، اليوم السبت: ما يجري الآن همجية ووحشية ومحرقة وصلت للمستشفيات والمرضى.

اليوم التضامني بنقابة الصحفيين

وأضاف: المرضى الآن عرضة للقتل، ونحن أمام عدوان وحشي يستهدف كل الأطراف، نحن أمام صمت دولي وهناك من يدافع عن بقاء العدوان، لذلك نحن أمام ازدواجية معايير بدت منذ اليوم الأول وحاولنا رصدها وتسجيلها.. والأرقام موجعة ومفجعة ونحن أمام وحشية يتستر عليها العالم، ونحن أمام جريمة من أكبر جرائم العالم، نحن أمام مشاهد أعادت لما شكل النكبة ولا نتمناها نكبة.

وأكمل البلشي: نحن من هنا كنا دعونا لإرسال رسالة من رفح مضمونها بوقف إطلاق النار وتحدى ألة الحرب الصهوينية التي تمنع تدفق المساعدات إلى فلسطين ونقول للأشقاء إننا معهم.

اليوم التضامني بنقابة الصحفيين

وأكمل نقيب الصحفيين: نطالب بوقف هذه الحرب فورًا وإدخال المساعدات ووقف هذه المحرقة ووجود تحرك على قدر هذه الجريمة ونحن أمام تراجع لضمير الإنسانية.

يذكر أنه بدأت فعاليات اليوم التضامني بنقابة الصحفيين الذي جاء بعنوان شهر على الطوفان.. يوم مع فلسطين، اليوم السبت، وشملت الفعالية ورشة للأطفال (ارسم مع فلسطين) مع الفنانة التشكيلية فاطمة أبو دومة.

وتتضمن فعاليات اليوم التضامني إلقاء عدد من الكتّاب والفنانين كلمات، منهم: الفنان محمود حميدة، والروائية والكاتبة سلوى بكر، وقراءة لرواية الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلى (تفصيل ثانوى) تلقيها كل من منى سلمان، وسها النقاش، ومنى الشايب.