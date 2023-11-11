الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على هامش القمة العربية الإسلامية المشتركة بالرياض

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 نوفمبر 2023 06:32 مساءً - على هامش القمة العربية الإسلامية المشتركة بالرياض، التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول الأوضاع في قطاع غزة، ومسارات العمل من أجل تخفيف وطأة المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون في القطاع، حيث استعرض السيد الرئيس جهود مصر لدفع مسار التهدئة ووقف إطلاق النار، وكذا قيامها بتقديم وإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في القطاع.

كما تم التطرق بين الرئيسين لأهمية عدم اتساع دائرة الصراع في المنطقة والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.