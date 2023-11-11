نقيب الإعلاميين: كلمة الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية مسارًا للسلام الدائم في المنطقة

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أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية، تُعتبر مسارًا للسلام الدائم في المنطقة، والذي لن يتأتَ إلا بالوقف الفوري لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية والعودة إلى مائدة الحوار، وإحياء عملية السلام، والالتزام بالشرعية الدولية في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلّة، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشاد نقيب الإعلاميين، بما أكده الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية على تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته، تجاه ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من مجازر بحق المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة، مؤكدًا أن استمرار الوضع على هذا الحال، يهدد باتساع نطاق الحرب، في ظل طول أمد الصراع القائم في فلسطين.

وأثنّى نقيب الإعلاميين، بمطالبة الرئيس السيسي، الوقف الفوري لإطلاق النار دون قيد أو شرط، ووقف كافة الممارسات التي تستهدف التهجير القسري، وضمان أمن المدنيين الأبرياء،

ووصول المساعدات الإنسانية، والتوصّل إلى صيغة لتسوية الأزمة، وإجراء تحقيق دولي في كل ما يتم من انتهاكات، ومجازر ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وجدد نقيب الإعلاميين، التحية للشعب الفلسطيني الأبي الصامد، تجاه الاعتداءات الصهيونية الغاشمة، والذي يدافع عن حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلّة، وعاصمتها القدس الشرقية.