وزير النقل يكشف تعويضات المتضررين من القطار السريع بكفر العلو

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أحمد جودة - القاهرة - كشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل، تفاصيل تعويضات أصحاب الأراضي والعقارات المتعارضة مع مسار القطار الكهربائي السريع في منطقة كفر العلو بحلوان.

تعويضات المتضررين من القطار السريع بكفر العلو

وقال وزير النقل، إن الوزارة في كل مشروعاتها في جميع القطاعات تدرس جيدًا أيسر المسارات التي يمكن تنفيذ المشروعات بها وإن دراسات مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع تحتم اختيار هذا المسار والوزارة بحثت كل المسارات ولكن اختيار هذا المسار كان الأفضل.

ورد الفريق مهندس كامل الوزير، على أحد الأهالي المتسائل عن كيفية التعويض بوحدة سكنية حيث أنه يسكن وأولاده في نفس البيت المكون من 4 شقق سكنية: كل شقة يقابلها شقه بديلة كتعويض وليس شقة واحدة لإجمالي المبنى المملوك له.

وتابع وزير النقل: إذا كانت القيمة التقديرية للمبنى الخاص به أعلى من قيمة الوحدات التي ستخصص لهم سيتم صرف الفرق له.

ورد الوزير على سيدة أخرى من الأهالي، أوضحت أن منزلها تضرر من أعمال تنفيذ المشروع وحدث به بعض الأضرار رغم أنه لا يدخل ضمن حيز المساكن المتعارضة مع المسار، حيث وجه الوزير، المسئولين عن المشروع والاستشاري والشركة المنفذة بمعاينة المنزل الخاص بها وترميمه وإعادته أفضل مما كان على نفقة المشروع، مضيفًا: إذا كنتي ترغبيين في بيعه سنشتريه بالسعر المناسب للمنطقة وإذا كنتي تريدين التنازل عنه واستلام وحدة سكنية أخرى بدلًا عنه سنخصص وحدة سكنية.

وأصدر الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، توجيهات لقيادات الوزارة بتشكيل اللجنة فورًا لاستلام المستندات من الأهالي الداله على ملكية الأراضي والمنازل والوحدات الخاصة بهم وسرعة الانتهاء من إعداد جداول التعويضات سواء مالية أو بوحدات سكنية بديلة حتى يتم إنهاء الأمر باقصى سرعة وتسليم الوحدات لهم وصرف التعويضات حتى يتوفر لهم حياة مستقرة.

كما وجه وزير النقل أيضا بالتعاون مع الأهالي ومساعدتهم في عملية انتقالهم إلى سكنهم الجديد.