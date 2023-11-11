نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة يلتقى وفد مفوضية الكشافة لكنائس وسط الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، وفد من مفوضية الكشافة لكنائس وسط الجيزة بمقر مكتبه بديوان عام المديرية.

وتشكل الوفد من قائد جرجس عزمى منسق عام مفوضية الجيزة للكشافة والمرشدات، قائد فادى فوزى أمين الصندوق بالمفوضية وقائد هاني عدلي قائد لجنة النظام والمراسم بالمفوضية.

وتقدم الوفد بالشكر للدكتور أحمد عبد الوكيل على تشريفه لحفل كلنا واحد الذى أقيم نهاية الشهر الماضى بكاتدرائية الأنبا رويس بحدائق الأهرام وعلى جهوده المستمرة والملموسة فى مجال العمل الشبابى على مستوى محافظة الجيزة.

وتضمن اللقاء بحث سبل التعاون وتعميق العلاقات بين المفوضية ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة حيث قام الوكيل بدعوتهم للمشاركة والإستفادة من كافة الأنشطة التى تقدمها وزارة الشباب والرياضة على كافة الأصعدة.

تقدم الوفد ببعض المقترحات لترسيخ التعاون وتوطيد أواصر العلاقات بين الطرفين مثمنين جهود وزارة الشباب والرياضة بشكل عام والخدمات والبرامج التي تقدمها مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بشكل خاص.

من جانبه أكد الوكيل على استعداده التام لتذليل كافة العقبات التى تحول دون استفادة الشباب من أى خدمات أو برامج تقدمها المديرية.

واستقبل وفد المفوضية دعوة وكيل الوزارة للمشاركة بأنشطة المديرية بالترحيب مع وعد ببذل مزيد من الجهد لتحقيق التكامل بين كافة البرامج المقدمة من الطرفين.

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